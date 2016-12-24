النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" تطلق غداً حملة "الحصن المنيع" التوعوية للحماية من الأفكار المنحرفة

دعت للإبلاغ عن معتنقي الأفكار الضالة على الرقم 990

أعلنت وزارة التعليم عزمها إطلاق حملة توعوية، غداً الأحد، للحماية من الأفكار المنحرفة بعنوان "الحصن المنيع"، ضمن دورها في رعاية النشء، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية مع مؤسسات الدولة للنهوض بمشروع وطني لحماية الأفراد من مخاطر الأفكار الضالة

 

وتهدف الحملة إلى تحصين عقول النشء من خطر أفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية، والتصدي لمظاهر الغلو والتطرف، والكراهية ضد العلماء الشرعيين لتفريق المجتمع والبعد عن الوسطية والتسامح والاعتدال التي يحث عليها الدين الإسلامي.

 

وتركز حملة " الحصن المنيع" التي تنظمها إدارة العلاقات والإعلام بوزارة التعليم على مناصحة كل شخص ينقاد لآراء متطرفة تخالف المنهج الذي درسه الطلاب والطالبات في مناهج ومقررات وزارة التعليم، أو يصف العلماء المعتبرين بعلماء السلطان والدولة ويكفرهم مفضلاً علماء غير معروفين عليهم.

 

ودعت الحملة التوعوية للوقاية من أخطار هذه الفئة في حال عدم الاستجابة للنصح والاستمرار على أفكارها الضالة باستشعار المسؤولية الوطنية لكل طالب وطالبة وذلك بالإبلاغ عن معتنقي هذه الأفكار على الرقم 990 .

 

يذكر أن حملة "الحصن المنيع" التي نفذت في استوديوهات إدارة التعليم بمحافظة الخرج تحمل رسالة: "لنكن حصناً منيعاً لحماية وطننا" وتسعى لتغذية أفكار الطلاب والطالبات بمفاهيم إسلامية وسطية معتدلة ، تساعدهم على كشف زيف مثل تلك الدعوات والأفكار، وتسهم في تحسين صورة الفكر الإسلامي التي يسعى الإرهابيون إلى اختطافها نحو التطرف والتشدد والتكفير والعنف .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" تطلق غداً حملة "الحصن المنيع" التوعوية للحماية من الأفكار المنحرفة
سبق

أعلنت وزارة التعليم عزمها إطلاق حملة توعوية، غداً الأحد، للحماية من الأفكار المنحرفة بعنوان "الحصن المنيع"، ضمن دورها في رعاية النشء، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية مع مؤسسات الدولة للنهوض بمشروع وطني لحماية الأفراد من مخاطر الأفكار الضالة

 

وتهدف الحملة إلى تحصين عقول النشء من خطر أفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية، والتصدي لمظاهر الغلو والتطرف، والكراهية ضد العلماء الشرعيين لتفريق المجتمع والبعد عن الوسطية والتسامح والاعتدال التي يحث عليها الدين الإسلامي.

 

وتركز حملة " الحصن المنيع" التي تنظمها إدارة العلاقات والإعلام بوزارة التعليم على مناصحة كل شخص ينقاد لآراء متطرفة تخالف المنهج الذي درسه الطلاب والطالبات في مناهج ومقررات وزارة التعليم، أو يصف العلماء المعتبرين بعلماء السلطان والدولة ويكفرهم مفضلاً علماء غير معروفين عليهم.

 

ودعت الحملة التوعوية للوقاية من أخطار هذه الفئة في حال عدم الاستجابة للنصح والاستمرار على أفكارها الضالة باستشعار المسؤولية الوطنية لكل طالب وطالبة وذلك بالإبلاغ عن معتنقي هذه الأفكار على الرقم 990 .

 

يذكر أن حملة "الحصن المنيع" التي نفذت في استوديوهات إدارة التعليم بمحافظة الخرج تحمل رسالة: "لنكن حصناً منيعاً لحماية وطننا" وتسعى لتغذية أفكار الطلاب والطالبات بمفاهيم إسلامية وسطية معتدلة ، تساعدهم على كشف زيف مثل تلك الدعوات والأفكار، وتسهم في تحسين صورة الفكر الإسلامي التي يسعى الإرهابيون إلى اختطافها نحو التطرف والتشدد والتكفير والعنف .

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
06:14 PM
دعت للإبلاغ عن معتنقي الأفكار الضالة على الرقم 990

"التعليم" تطلق غداً حملة "الحصن المنيع" التوعوية للحماية من الأفكار المنحرفة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
675

أعلنت وزارة التعليم عزمها إطلاق حملة توعوية، غداً الأحد، للحماية من الأفكار المنحرفة بعنوان "الحصن المنيع"، ضمن دورها في رعاية النشء، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية مع مؤسسات الدولة للنهوض بمشروع وطني لحماية الأفراد من مخاطر الأفكار الضالة

 

وتهدف الحملة إلى تحصين عقول النشء من خطر أفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية، والتصدي لمظاهر الغلو والتطرف، والكراهية ضد العلماء الشرعيين لتفريق المجتمع والبعد عن الوسطية والتسامح والاعتدال التي يحث عليها الدين الإسلامي.

 

وتركز حملة " الحصن المنيع" التي تنظمها إدارة العلاقات والإعلام بوزارة التعليم على مناصحة كل شخص ينقاد لآراء متطرفة تخالف المنهج الذي درسه الطلاب والطالبات في مناهج ومقررات وزارة التعليم، أو يصف العلماء المعتبرين بعلماء السلطان والدولة ويكفرهم مفضلاً علماء غير معروفين عليهم.

 

ودعت الحملة التوعوية للوقاية من أخطار هذه الفئة في حال عدم الاستجابة للنصح والاستمرار على أفكارها الضالة باستشعار المسؤولية الوطنية لكل طالب وطالبة وذلك بالإبلاغ عن معتنقي هذه الأفكار على الرقم 990 .

 

يذكر أن حملة "الحصن المنيع" التي نفذت في استوديوهات إدارة التعليم بمحافظة الخرج تحمل رسالة: "لنكن حصناً منيعاً لحماية وطننا" وتسعى لتغذية أفكار الطلاب والطالبات بمفاهيم إسلامية وسطية معتدلة ، تساعدهم على كشف زيف مثل تلك الدعوات والأفكار، وتسهم في تحسين صورة الفكر الإسلامي التي يسعى الإرهابيون إلى اختطافها نحو التطرف والتشدد والتكفير والعنف .

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,924
1200

1200

17 ديسمبر
5,490
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,854
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,206

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

نايف الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة