"التعليم" تطوّر برنامجًا حاسوبيًّا لتخطيط الدروس عبر "عين"

وجهت بتشجيع المعلمين والمعلمات على تفعيل البرنامج

طوّرت وزارة التعليم برنامجًا حاسوبيًّا؛ مساندة للمعلمين والمعلمات، لإعداد خطط الدروس، وخيارًا آخر مقننًا لما يتداول في المواقع التعليمية.

ويعد البرنامج أحد عناصر منظومة بوابة التعليم الوطنية "عين" ليكون نظامًا معتمدًا لإعداد خطط الدروس.

ووجهت الوزارة مديري التعليم في المحافظات والمناطق ومديري المدارس، بتشجيع المعلمين والمعلمات على تفعيل البرنامج والتأكيد على المشرفين والمشرفات بمتابعة ذلك.