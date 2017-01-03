"التعليم" تطور برنامج "جاهز" في "المسؤوليات والصلاحيات والمحاسبية"

متاح طوال العام لمتابعة الاحتياجات الضرورية لإدارات التعليم المختلفة

أكد الأمين العام لإدارات التعليم رئيس اللجنة المركزية للاستعداد الدكتور راشد الغياض، أن خطة التطوير لاستعدادات وزارة التعليم للعام القادم 1438-1439 هـ ستحمل وضوحاً في مستوى المسؤوليات والصلاحيات والمحاسبية عبر برنامج الاستعداد "جاهز".

وقال "الغياض": "برنامج "جاهز"، الذي سيكون مرتبطاً ببرنامج نور، وبرنامج فارس، سيكون متاحاً طوال العام لمتابعة الاحتياجات الضرورية لإدارات التعليم، وإدخال نسب الاستعداد من الميدان".

وترأس "الغياض" الاجتماع الأول للجنة المركزية للاستعداد بمبنى الوزارة الجديد، بحضور أعضاء اللجنة من القطاعات المعنية.

وتضمن الاجتماع مناقشة التقرير الختامي للاستعداد للعام الماضي والذي تضمن المعدل العام للاستعداد وفق قطاعات الوزارة، وكذلك المعدل العام لرصد إدارات التعليم.

وناقشت اللجنة أبرز الصعوبات التي واجهت عمليات الاستعداد وكذلك أبرز التوصيات والإجراءات اللازمة حيالها، إضافة لعرض مراحل تقييم جاهزية القطاعات والإدارات التعليمية.

جدير بالذكر أن اللجنة تشكلت بقرار من وزير التعليم لمدة عامين وتختص بمتابعة خطط الاستعداد لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم والجهات المعنية بما يحقق الأهداف المرجوة بمعالجة المشكلات وتذليل الصعوبات التي تؤثر على الاستعداد وتفعيل دور لجان متابعة الاستعداد في قطاعات الوزارة، وتزويد الوزير وقيادات الوزارة بالتقارير المباشرة عن أي خلل أو قصور إضافة للتقارير الدورية عن الاستعداد.

وسبق أن أكد وزير التعليم ضرورة أن تقوم جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بتسهيل مهام اللجنة وإجراءات عملها.