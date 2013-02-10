"التعليم" تكوّن فريقًا لتطوير برنامج "حسن" وتدرجه بمنظومة قيادة الأداء الإشرافي المدرسي

بعد سنوات من تطبيقه بدون تغذية راجعة للميدان التربوي

قررت وزارة التعليم تكوين فريق لتطوير مشروع تحسين الأداء التعليمي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية "حسن" بما يحقق أهدافه ويرتقي بمستوى مخرجات العملية التعليمية.

وفنّدت "التعليم" مهام الفريق المشكل بمراجعة إجراءات ونتائج تطبيق مشروع "حسن" في السنوات الماضية، وإعادة صياغة المشروع لتجويد المخرجات وتحديد ما يضمن ذلك من أدلة وأدوات وإجراءات ونشرات وتقارير، ودراسة آلية إدراجه ضمن قيادة الأداء الإشرافي المدرسي، وتكوين فرق تنفيذية في الميدان لإعداد ومراجعة ما يتطلبه تطبيق المشروع.

وتكوّنت اللجنة المشكلة لمشروع "حسن" من: "ناصر عبدالله اليمني، نهاية عبدالله الخنين، سعيد باتل المجادعة، عبدالله أحمد الغامدي، ندى بنت صالح السماعيل، يوسف سعيد الحربي، غازي بهاج القثامي، وهبة بنت محمد زميم، أمل بنت علي الرجيعي".