قررت وزارة "التعليم" إلغاء تكليف معلمي التربية الفنية والبدنية خارج مدارسهم خلال فترة الاختبارات؛ لأهمية قيام معلمي تلك المادتين بأدوارهم التربوية والتعليمية على أكمل وجه، ولأن هاتين المادتين أصبح لهما اختبارات ورصد درجات ومتابعة.
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"التعليم" تلغي تكليف معلمي الفنية والبدنية فترة الاختبارات
خارج مدارسهم .. لأهمية القيام بأدوارهم التربوية والتعليمية
قررت وزارة "التعليم" إلغاء تكليف معلمي التربية الفنية والبدنية خارج مدارسهم خلال فترة الاختبارات؛ لأهمية قيام معلمي تلك المادتين بأدوارهم التربوية والتعليمية على أكمل وجه، ولأن هاتين المادتين أصبح لهما اختبارات ورصد درجات ومتابعة.
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"التعليم" تلغي تكليف معلمي الفنية والبدنية فترة الاختباراتسمران القثامي سبق 2017-02-05
05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
11:38 AM
خارج مدارسهم .. لأهمية القيام بأدوارهم التربوية والتعليمية
"التعليم" تلغي تكليف معلمي الفنية والبدنية فترة الاختبارات
قررت وزارة "التعليم" إلغاء تكليف معلمي التربية الفنية والبدنية خارج مدارسهم خلال فترة الاختبارات؛ لأهمية قيام معلمي تلك المادتين بأدوارهم التربوية والتعليمية على أكمل وجه، ولأن هاتين المادتين أصبح لهما اختبارات ورصد درجات ومتابعة.
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