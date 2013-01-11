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"التعليم" توقف صلاحيات مسؤوليها الخاصة بالانتدابات والتكليف خارج الدوام

أكدت استمرار محو الأمية وتعليم الكبار مساءً من المعلمين والمعلمات وفقاً للائحة

أوقفت وزارة التعليم الصلاحيات الممنوحة لكافة المسؤولين في جهاز الوزارة وإدرات التعليم بالمناطق والمحافظات، الخاصة بالانتدابات والتكليف خارج الدوام الرسمي .


ونص القرار على أن يكون طلب التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لعمل استثنائي أو مهمة رسمية لا سبيل لإنجازها أثناء وقت الدوام الرسمي، ويتم الرفع للموافقة وفق نماذج معينة على ألا يتجاوز التكليف "60" يوما خلال العام المالي الحالي.


وتضمّن قرار وزارة التعليم إيقاف التكليف لجميع اللجان مثل المجلس الاستشاري ولجان الاختبارات أو أي لجان أخرى مهما كانت والحد من إقامة اللقاءات وورش العمل والاستفادة من الدوائر التلفزيونية عبر برنامج "لقاء". 


وأكدت الوزارة على أن يستمر تكليف محو الأمية وتعليم الكبار مساء من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل وفقا للائحة محو الأمية وتؤدى نفقتها على البند "211111" "رواتب الموظفين المدنيين" وحسب تعليمات تنفيذ الميزانية.

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"التعليم" توقف صلاحيات مسؤوليها الخاصة بالانتدابات والتكليف خارج الدوام
سبق

أوقفت وزارة التعليم الصلاحيات الممنوحة لكافة المسؤولين في جهاز الوزارة وإدرات التعليم بالمناطق والمحافظات، الخاصة بالانتدابات والتكليف خارج الدوام الرسمي .


ونص القرار على أن يكون طلب التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لعمل استثنائي أو مهمة رسمية لا سبيل لإنجازها أثناء وقت الدوام الرسمي، ويتم الرفع للموافقة وفق نماذج معينة على ألا يتجاوز التكليف "60" يوما خلال العام المالي الحالي.


وتضمّن قرار وزارة التعليم إيقاف التكليف لجميع اللجان مثل المجلس الاستشاري ولجان الاختبارات أو أي لجان أخرى مهما كانت والحد من إقامة اللقاءات وورش العمل والاستفادة من الدوائر التلفزيونية عبر برنامج "لقاء". 


وأكدت الوزارة على أن يستمر تكليف محو الأمية وتعليم الكبار مساء من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل وفقا للائحة محو الأمية وتؤدى نفقتها على البند "211111" "رواتب الموظفين المدنيين" وحسب تعليمات تنفيذ الميزانية.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
02:52 PM
أكدت استمرار محو الأمية وتعليم الكبار مساءً من المعلمين والمعلمات وفقاً للائحة

"التعليم" توقف صلاحيات مسؤوليها الخاصة بالانتدابات والتكليف خارج الدوام

A A A
سمران القثامي - الرياض
6
13,312

أوقفت وزارة التعليم الصلاحيات الممنوحة لكافة المسؤولين في جهاز الوزارة وإدرات التعليم بالمناطق والمحافظات، الخاصة بالانتدابات والتكليف خارج الدوام الرسمي .


ونص القرار على أن يكون طلب التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لعمل استثنائي أو مهمة رسمية لا سبيل لإنجازها أثناء وقت الدوام الرسمي، ويتم الرفع للموافقة وفق نماذج معينة على ألا يتجاوز التكليف "60" يوما خلال العام المالي الحالي.


وتضمّن قرار وزارة التعليم إيقاف التكليف لجميع اللجان مثل المجلس الاستشاري ولجان الاختبارات أو أي لجان أخرى مهما كانت والحد من إقامة اللقاءات وورش العمل والاستفادة من الدوائر التلفزيونية عبر برنامج "لقاء". 


وأكدت الوزارة على أن يستمر تكليف محو الأمية وتعليم الكبار مساء من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل وفقا للائحة محو الأمية وتؤدى نفقتها على البند "211111" "رواتب الموظفين المدنيين" وحسب تعليمات تنفيذ الميزانية.

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