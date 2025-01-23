"التعليم" لـ "سبق": لا صحة لإقرار رُتب المعلمين الجديدة

أكدت أن الخبر قديم عرضته قناة العربية قبل فترة

نفت وزارة التعليم خبر إقرار رتب المعلمين الجديدة الذي جرى تداوله اليوم على نطاق واسع برسائل الواتساب ووسائل التواصل.

وأكد المتحدث الرسمي مبارك العصيمي لـ "سبق" عدم صحة هذه الأنباء مشيرا بأنه خبر قديم بث على قناة العربية قائلا: "هذا الخبر قديم وكان حديثاً في نشرة الرابعة على قناة العربية قبل فترة".

وكانت رسالة واتساب مرفقة بصور من قناة العربية تم تداولها صباح اليوم تحت عنوان "عاجل ..قبل قليل تم إقرار رتب المعلمين الجديدة وتم تقسيم المعلمين إلى ثلاث فئات".

وأضافت الرسالة: " يبدأ بمعلم ممارس وينتهي بمعلم محترف" وأصحاب الدبلوم لهم مسمى مساعد معلم ولهم سلم مستقل مشيرة بأنه تم زيادة رواتب معلمي المستوى الخامس 270 ريالا، وتم زيادة درجتين للمستوى الخامس ليقف راتبه عند 20500.