"التعليم" للمعلمين: الحصة الأولى باليوم الأول لغرس "ثقافة الجدية"

جوائز للانضباط المدرسي للمعلمين والطلاب

فيما يعود غداً الأحد أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مدارس مناطق المملكة بمختلف مراحلها الدراسية لبداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1438/ 1437هـ، دعت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات إلى شرح المقررات الدراسية منذ الحصة الأولى باليوم الأول لغرس ثقافة الجدية لدى الطلاب والطالبات.

وذكرت الوزارة في هذا الصدد طلابها وطالباتها بأن العلم شرف لن ينالوه بالغياب والتأخر.



‫وعددت مؤسساتها التربوية عبر وسم #الانضباط_المدرسي، إيجابيات الانضباط المدرسي التي تتمثل في: مساعدة الطالب على التفوق والنجاح والتميز، والتركيز، وزرع الثقة بالنفس، وتلافي الإحراجات.

وفِي بادرة تحفيز للانضباط المدرسي، رصد معهد العاصمة النموذجي بالرياض سيارتين لجائزة "الانضباط المدرسي" للمعلمين والطلاب، سيتم السحب عليها في 6 من شهر رمضان المقبل.



