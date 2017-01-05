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"التون" يثير أزمة بين القادسية والفتح.. و"النموذجي": موقفنا القانوني سليم

تمسكت إدارة نادي الفتح بموقفها تجاه قضية البرازيلي التون لاعب الفريق السابق، والذي أعلنت إدارة القادسية توقيع عقد معه أمس.


وكان اللاعب قد ترك تمثيل فريق الفتح واتجه للبرازيل مسقط رأسه، مؤكداً أنه لم يستلم حقوقه مما يمنحه حق فسخ العقد مع ناديه قبل أن يمثل نادياً قطرياً ثم يعود للتوقيع مع القادسية.
وفي هذا الشأن شدد خالد السعود مدير الاحتراف بالنادي على موقفهم القانوني تجاه اللاعب.


وقال في بيان بثه النادي:" نادي الفتح سيظل متمسكاً بموقفه ولن يغيره أي ظرف من الظروف في المحافظة على حقوقه المادية والمعنوية من خلال الاستمرار في القضية المنظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ".


وعن موقفهم من توقيعه لأحد الأندية رد قائلاً:" التوقيع لا يمت بأي صلة لاحترام قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بمنع الأندية السعودية من التسجيل معه ونحن كذلك متمسكون في تنفيذ قرار لجنة الاحتراف التي سعت من خلاله في إيقاف أي تلاعبات في الخفاء".


 واختتم السعود حديثه قائلاً: "أطمئن الجماهير الفتحاوية على موقف النادي تجاه القضية وستكون الكلمة الأخيرة بإذن الله لمصلحة النادي".
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"التون" يثير أزمة بين القادسية والفتح.. و"النموذجي": موقفنا القانوني سليم
سبق

تمسكت إدارة نادي الفتح بموقفها تجاه قضية البرازيلي التون لاعب الفريق السابق، والذي أعلنت إدارة القادسية توقيع عقد معه أمس.


وكان اللاعب قد ترك تمثيل فريق الفتح واتجه للبرازيل مسقط رأسه، مؤكداً أنه لم يستلم حقوقه مما يمنحه حق فسخ العقد مع ناديه قبل أن يمثل نادياً قطرياً ثم يعود للتوقيع مع القادسية.
وفي هذا الشأن شدد خالد السعود مدير الاحتراف بالنادي على موقفهم القانوني تجاه اللاعب.


وقال في بيان بثه النادي:" نادي الفتح سيظل متمسكاً بموقفه ولن يغيره أي ظرف من الظروف في المحافظة على حقوقه المادية والمعنوية من خلال الاستمرار في القضية المنظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ".


وعن موقفهم من توقيعه لأحد الأندية رد قائلاً:" التوقيع لا يمت بأي صلة لاحترام قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بمنع الأندية السعودية من التسجيل معه ونحن كذلك متمسكون في تنفيذ قرار لجنة الاحتراف التي سعت من خلاله في إيقاف أي تلاعبات في الخفاء".


 واختتم السعود حديثه قائلاً: "أطمئن الجماهير الفتحاوية على موقف النادي تجاه القضية وستكون الكلمة الأخيرة بإذن الله لمصلحة النادي".
 

05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
12:56 AM

"التون" يثير أزمة بين القادسية والفتح.. و"النموذجي": موقفنا القانوني سليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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تمسكت إدارة نادي الفتح بموقفها تجاه قضية البرازيلي التون لاعب الفريق السابق، والذي أعلنت إدارة القادسية توقيع عقد معه أمس.


وكان اللاعب قد ترك تمثيل فريق الفتح واتجه للبرازيل مسقط رأسه، مؤكداً أنه لم يستلم حقوقه مما يمنحه حق فسخ العقد مع ناديه قبل أن يمثل نادياً قطرياً ثم يعود للتوقيع مع القادسية.
وفي هذا الشأن شدد خالد السعود مدير الاحتراف بالنادي على موقفهم القانوني تجاه اللاعب.


وقال في بيان بثه النادي:" نادي الفتح سيظل متمسكاً بموقفه ولن يغيره أي ظرف من الظروف في المحافظة على حقوقه المادية والمعنوية من خلال الاستمرار في القضية المنظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ".


وعن موقفهم من توقيعه لأحد الأندية رد قائلاً:" التوقيع لا يمت بأي صلة لاحترام قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بمنع الأندية السعودية من التسجيل معه ونحن كذلك متمسكون في تنفيذ قرار لجنة الاحتراف التي سعت من خلاله في إيقاف أي تلاعبات في الخفاء".


 واختتم السعود حديثه قائلاً: "أطمئن الجماهير الفتحاوية على موقف النادي تجاه القضية وستكون الكلمة الأخيرة بإذن الله لمصلحة النادي".
 

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