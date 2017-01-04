التون يعود للملاعب السعودية عبر بوابة القادسية

بعد قضية هروبه من تمثيل نادي الفتح

وقعت إدارة نادي القادسية رسمياً مع اللاعب البرازيلي التون خوزيه، ورفعت أوراق تسجيله إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وذلك لطلب بطاقته الدولية من الاتحاد القطري لكرة القدم.

وكانت إدارة النادي قد وقعت عقداً مبدئياً ملزماً مع اللاعب في شهر نوفمبر الماضي قبل يومين من صدور تعميم لجنة الاحتراف بخصوص اللاعب، وذلك بتوصية من المدير الفني البرازيلي هيليو دوس أنجوس والذي ساهم بحهوده في إتمام الصفقة بنجاح.

وتؤكد إدارة نادي القادسية أنها لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد الرجوع إلى ثلاثة محامين دوليين، حيث أكدوا بعد الاطلاع على كافة المستندات واللوائح المحلية والدولية سلامة موقف اللاعب في فسخ عقده السابق مع الفتح بسبب مشروع جراء تأخر مستحقاته وانتهاء علاقته التعاقدية في الدوري السعودي منذ صدور بطاقته الدولية لمصلحة نادي مسيمير القطري.

من جانبه أكد المستشار القانوني للاعب في منطقة الخليج صالح العبيدلي أن عملية التعاقد لا تختلف عن تعاقد الأهلي مع سعيد المولد أو ماركينهو أو حتى تعاقد نادي التعاون مع جهاد الحسين.

وجميعهم يسمح لهم باللعب لأن لديهم قضايا منظورة في غرفة فض النزاعات في فيفا ومبادئ الاتحاد الدولي واضحة وصارمة وتشدد على عدم حرمان اللاعب من اللعب إلا بعقوبة رياضية أو عقوبة منشطات تصدر من الجهة المختصة.

وكان اللاعب الذي مثل الفتح قد ترك الفريق وغادر إلى بلده مبرراً ذلك بعدم استلامه مستحقاته المالية.