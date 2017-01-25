"التويجري "يطالب منسوبي الحرس بتقديم أفضل الخدمات لزوار الجنادرية

أكد أن المهرجان ظاهرة تعكس تراث وحياة إنسان هذا الوطن

حث نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن التويجري منسوبي كافة القطاعات التابعة للحرس الوطني على تقديم أفضل الخدمات والظهور بالصورة المشرفة الحقيقية في التعامل وتذليل كافة الصعوبات للزوار والمرتادين.



وأكد التويجري بأن المهرجان يعد ظاهرة وطنية كبيرة تعكس تراث وحياة إنسان هذا الوطن بكل صورها وألوانها وتخاطب الأجيال الواعدة لتحكي قصة الآباء والأجداد الذين كانوا يداً واحدة مع القيادة في بناء هذا الصرح الشامخ.



من جانبه أوضح مدير عام مهرجان الجنادرية سعود بن عبدالله الرومي بأن الاستعداد في مراحله النهائية لانطلاق الكرنفال الكبير يوم الأربعاء القادم 1438/5/4هـ برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.



ونوه الرومي بأن ضيف مهرجان هذا العام دولة مصر الشقيقة بالإضافة إلى مشاركات متميزة لكافة دول التعاون الخليجي لهذا العام، حيث تم تخصيص مواقع لهم بالتوسعة الجديدة، وكذلك مشاركة إمارات المناطق بالمملكة وسوف يجد زوار المهرجان هذا العام الجديد والمميز بإذن الله.