"الثبيتي" نقيباً بالقوة الخاصة ﻷمن المسجد الحرام
قلّد قائد القوة الخاصة ﻷمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي النقيب أحمد الثبيتي رتبته الجديدة “نقيب” بعد صدور الأمر السامي بترقيته.
فيما هنأ "الأحمدي" الثبيتي على هذه الثقة، متمنياً له التوفيق، وأن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.
"الثبيتي" نقيباً بالقوة الخاصة ﻷمن المسجد الحرام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-11
قلّد قائد القوة الخاصة ﻷمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي النقيب أحمد الثبيتي رتبته الجديدة “نقيب” بعد صدور الأمر السامي بترقيته.
فيما هنأ "الأحمدي" الثبيتي على هذه الثقة، متمنياً له التوفيق، وأن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
12:22 AM
"الثبيتي" نقيباً بالقوة الخاصة ﻷمن المسجد الحرام
قلّد قائد القوة الخاصة ﻷمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي النقيب أحمد الثبيتي رتبته الجديدة “نقيب” بعد صدور الأمر السامي بترقيته.
فيما هنأ "الأحمدي" الثبيتي على هذه الثقة، متمنياً له التوفيق، وأن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن.