النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثقفي" يحذّر من تقلبات جوية باردة ويوجه رسالتين لـ"التعليم" والآباء

قال لـ"سبق": بَقِيَ من فصل الشتاء 44 يوماً ودرجة الحرارة تهبط إلى الصفر

دعا الفلكي وخبير الطقس بالمرصد الفلكي بمجاردة ثقيف، جنوب الطائف، محمد بن ردة الثقفي، وزارة التعليم بالتوجيه للإدارات التعليمية ومكاتبها، لمراعاة الطلاب والطالبات من تعرضهم لموجة البرد الشديدة، وخاصة في الفترات الصباحية.

 

ونصح "الثقفي" بإعفائهم من الاصطفاف الصباحي، وخاصة في المدارس المكشوفة؛ نظراً لما نعيشه خلال هذه الفترة الحالية والقادمة من هبوط لدرجات الحرارة التي تصل للصفر؛ خاصة شمال وشمال غرب المملكة، وكذلك معظم المناطق ما بين 3 إلى 14 درجة مئوية؛ مما يعني استمرار موجة البرد.

 

وحث الخبير الفلكي، أولياء الأمور على تأمين أبنائهم بالملابس الشتوية خلال ذهابهم للمدراس؛ وذلك ابتداء من انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم بعد غد الأحد، بإذن الله.

 

وختم حديثه مشيراً إلى أن بداية فصل الشتاء لهذا العام مَرّ بتقلبات جوية ما بين باردة ودافئة وأجواء صحوة ومشمسة في أغلب الفترات؛ مبيناً أن فصل الشتاء تبقّى منه 44 يوماً مقبلة؛ حيث تمرّ تلك الفترة المقبلة بتقلبات جوية وجبهات باردة تشكل موجات شديدة البرودة؛ وذلك خلال فترات الصباح الباكر، والفترات المسائية، وهي التي نعيشها الآن وما تبقى من فصل الشتاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثقفي" يحذّر من تقلبات جوية باردة ويوجه رسالتين لـ"التعليم" والآباء
سبق

دعا الفلكي وخبير الطقس بالمرصد الفلكي بمجاردة ثقيف، جنوب الطائف، محمد بن ردة الثقفي، وزارة التعليم بالتوجيه للإدارات التعليمية ومكاتبها، لمراعاة الطلاب والطالبات من تعرضهم لموجة البرد الشديدة، وخاصة في الفترات الصباحية.

 

ونصح "الثقفي" بإعفائهم من الاصطفاف الصباحي، وخاصة في المدارس المكشوفة؛ نظراً لما نعيشه خلال هذه الفترة الحالية والقادمة من هبوط لدرجات الحرارة التي تصل للصفر؛ خاصة شمال وشمال غرب المملكة، وكذلك معظم المناطق ما بين 3 إلى 14 درجة مئوية؛ مما يعني استمرار موجة البرد.

 

وحث الخبير الفلكي، أولياء الأمور على تأمين أبنائهم بالملابس الشتوية خلال ذهابهم للمدراس؛ وذلك ابتداء من انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم بعد غد الأحد، بإذن الله.

 

وختم حديثه مشيراً إلى أن بداية فصل الشتاء لهذا العام مَرّ بتقلبات جوية ما بين باردة ودافئة وأجواء صحوة ومشمسة في أغلب الفترات؛ مبيناً أن فصل الشتاء تبقّى منه 44 يوماً مقبلة؛ حيث تمرّ تلك الفترة المقبلة بتقلبات جوية وجبهات باردة تشكل موجات شديدة البرودة؛ وذلك خلال فترات الصباح الباكر، والفترات المسائية، وهي التي نعيشها الآن وما تبقى من فصل الشتاء.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
03:58 PM
قال لـ"سبق": بَقِيَ من فصل الشتاء 44 يوماً ودرجة الحرارة تهبط إلى الصفر

"الثقفي" يحذّر من تقلبات جوية باردة ويوجه رسالتين لـ"التعليم" والآباء

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
30,349

دعا الفلكي وخبير الطقس بالمرصد الفلكي بمجاردة ثقيف، جنوب الطائف، محمد بن ردة الثقفي، وزارة التعليم بالتوجيه للإدارات التعليمية ومكاتبها، لمراعاة الطلاب والطالبات من تعرضهم لموجة البرد الشديدة، وخاصة في الفترات الصباحية.

 

ونصح "الثقفي" بإعفائهم من الاصطفاف الصباحي، وخاصة في المدارس المكشوفة؛ نظراً لما نعيشه خلال هذه الفترة الحالية والقادمة من هبوط لدرجات الحرارة التي تصل للصفر؛ خاصة شمال وشمال غرب المملكة، وكذلك معظم المناطق ما بين 3 إلى 14 درجة مئوية؛ مما يعني استمرار موجة البرد.

 

وحث الخبير الفلكي، أولياء الأمور على تأمين أبنائهم بالملابس الشتوية خلال ذهابهم للمدراس؛ وذلك ابتداء من انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم بعد غد الأحد، بإذن الله.

 

وختم حديثه مشيراً إلى أن بداية فصل الشتاء لهذا العام مَرّ بتقلبات جوية ما بين باردة ودافئة وأجواء صحوة ومشمسة في أغلب الفترات؛ مبيناً أن فصل الشتاء تبقّى منه 44 يوماً مقبلة؛ حيث تمرّ تلك الفترة المقبلة بتقلبات جوية وجبهات باردة تشكل موجات شديدة البرودة؛ وذلك خلال فترات الصباح الباكر، والفترات المسائية، وهي التي نعيشها الآن وما تبقى من فصل الشتاء.

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة