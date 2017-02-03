"الثقفي" يحذّر من تقلبات جوية باردة ويوجه رسالتين لـ"التعليم" والآباء

قال لـ"سبق": بَقِيَ من فصل الشتاء 44 يوماً ودرجة الحرارة تهبط إلى الصفر

دعا الفلكي وخبير الطقس بالمرصد الفلكي بمجاردة ثقيف، جنوب الطائف، محمد بن ردة الثقفي، وزارة التعليم بالتوجيه للإدارات التعليمية ومكاتبها، لمراعاة الطلاب والطالبات من تعرضهم لموجة البرد الشديدة، وخاصة في الفترات الصباحية.

ونصح "الثقفي" بإعفائهم من الاصطفاف الصباحي، وخاصة في المدارس المكشوفة؛ نظراً لما نعيشه خلال هذه الفترة الحالية والقادمة من هبوط لدرجات الحرارة التي تصل للصفر؛ خاصة شمال وشمال غرب المملكة، وكذلك معظم المناطق ما بين 3 إلى 14 درجة مئوية؛ مما يعني استمرار موجة البرد.

وحث الخبير الفلكي، أولياء الأمور على تأمين أبنائهم بالملابس الشتوية خلال ذهابهم للمدراس؛ وذلك ابتداء من انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم بعد غد الأحد، بإذن الله.

وختم حديثه مشيراً إلى أن بداية فصل الشتاء لهذا العام مَرّ بتقلبات جوية ما بين باردة ودافئة وأجواء صحوة ومشمسة في أغلب الفترات؛ مبيناً أن فصل الشتاء تبقّى منه 44 يوماً مقبلة؛ حيث تمرّ تلك الفترة المقبلة بتقلبات جوية وجبهات باردة تشكل موجات شديدة البرودة؛ وذلك خلال فترات الصباح الباكر، والفترات المسائية، وهي التي نعيشها الآن وما تبقى من فصل الشتاء.