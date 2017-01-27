الجالية الآسيوية ساندت "بنو قادس" واحتفلت بهزيمة النصر
تواجد عدد من الجالية الآسيوية في مبارة القادسية والنصر مساء أمس، والتي كسبها "بنو قادس" 3-2 ضمن منافسات الجولة 16 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم، في مدرجات ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر .
وتفاعلت الجالية الآسيوية كثيراً مع أحداث اللقاء، واحتفلوا بانتصار القادسية بعد صافرة النهاية بطريقتهم الخاصة .
الجالية الآسيوية ساندت "بنو قادس" واحتفلت بهزيمة النصر
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-01-27
تواجد عدد من الجالية الآسيوية في مبارة القادسية والنصر مساء أمس، والتي كسبها "بنو قادس" 3-2 ضمن منافسات الجولة 16 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم، في مدرجات ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر .
وتفاعلت الجالية الآسيوية كثيراً مع أحداث اللقاء، واحتفلوا بانتصار القادسية بعد صافرة النهاية بطريقتهم الخاصة .
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
01:07 AM
الجالية الآسيوية ساندت "بنو قادس" واحتفلت بهزيمة النصر
تواجد عدد من الجالية الآسيوية في مبارة القادسية والنصر مساء أمس، والتي كسبها "بنو قادس" 3-2 ضمن منافسات الجولة 16 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم، في مدرجات ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر .
وتفاعلت الجالية الآسيوية كثيراً مع أحداث اللقاء، واحتفلوا بانتصار القادسية بعد صافرة النهاية بطريقتهم الخاصة .