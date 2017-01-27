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الجالية الآسيوية ساندت "بنو قادس" واحتفلت بهزيمة النصر

تواجد عدد من الجالية الآسيوية في مبارة القادسية والنصر مساء أمس، والتي كسبها "بنو قادس" 3-2 ضمن منافسات الجولة 16 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم، في مدرجات ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر .

وتفاعلت  الجالية الآسيوية كثيراً مع أحداث اللقاء، واحتفلوا بانتصار القادسية بعد صافرة النهاية بطريقتهم الخاصة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجالية الآسيوية ساندت "بنو قادس" واحتفلت بهزيمة النصر
سبق

تواجد عدد من الجالية الآسيوية في مبارة القادسية والنصر مساء أمس، والتي كسبها "بنو قادس" 3-2 ضمن منافسات الجولة 16 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم، في مدرجات ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر .

وتفاعلت  الجالية الآسيوية كثيراً مع أحداث اللقاء، واحتفلوا بانتصار القادسية بعد صافرة النهاية بطريقتهم الخاصة .

27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
01:07 AM

الجالية الآسيوية ساندت "بنو قادس" واحتفلت بهزيمة النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
3
3,940

تواجد عدد من الجالية الآسيوية في مبارة القادسية والنصر مساء أمس، والتي كسبها "بنو قادس" 3-2 ضمن منافسات الجولة 16 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم، في مدرجات ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر .

وتفاعلت  الجالية الآسيوية كثيراً مع أحداث اللقاء، واحتفلوا بانتصار القادسية بعد صافرة النهاية بطريقتهم الخاصة .

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