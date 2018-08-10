الجالية اليمنية تشجب ما قامت به مواطنتهم قاتلة زوجها السعودي

العزيزي لـ"سبق": تصرف فردي والقاتلة لا تمثل بنات وشعب اليمن

شجبت الجالية اليمنية المقيمة في السعودية ما أقدمت عليه مواطنتهم من جرم فادح تمثل في قيامها بقتل زوجها السعودي في محايل عسير وقالوا إن هذا التصرف تصرف فردي ولا يمثل اليمن وشعبه.



وقال عميد الجاليات اليمنية بالمملكة ومندوب القنصلية بمنطقة عسير ناصر علي العزيزي: آلمنا الخبر وما قامت به الزوجة من تجرد من كل معاني الدين الذي يحث على طاعة الزوج وحسن التبعل له وقال: نشجب ونستنكر هذا الجرم الكبير اللا إنساني.



وأشار إلى أن هذا التصرف تصرف فردي، ولا يمثل أبناء وبنات اليمن وقال إن البلدين يربطهما علاقة أخوية كبيرة، ودعا "العزيزي" جميع السعوديين واليمنيين إلى عدم الإقدام على مثل هذه الزيجات، إلا بعد الحصول على التصريحات اللازمة من البلدين والذي من شأنه أن يحفظ لكل من الطرفين حقوقهما وقدم العزيزي تعازيه لذوي القتيل داعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته.



من جهة أخرى، استنكر نائب رئيس الجالية اليمنية بمنطقة عسير أمين عبدالكريم الشعراني ما أقدمت عليه مواطنتهم من قتل لزوجها السعودي الذي بات آمنًا في مسكنه قبل أن تمتد إليه يد الغدر وقال إن القاتلة لا تمثل بنات اليمن وشعبه، فالشعبان يجمعهما الدين والدم وقدم أحر تعازيه لأسرة القتيل داعيًا الله له بالمغفرة.

وكانت زوجة يمنية الجنسية قد قتلت زوجها بعد أن سددت له طعنة أدت إلى جرح قطعي مات على إثره بعد أن أدخل المستشفى وسمى القاتلة قبل أن يلفظ أنفاسه.

