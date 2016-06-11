الجامعة الإسلامية تنظم ملتقى "أهل السنة والجماعة".. الأحد المقبل

بالتعاون مع لجنة الدعوة في أفريقيا

تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع لجنة الدعوة في أفريقيا، ملتقى بعنوان: "أهل السنة والجماعة عقيدة ومنهجًا"، ، مساء غد الأحد، في قاعة الملك سعود بحرم المدينة الجامعية، بحضور رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا، الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، ومدير الجامعة، الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي.

ودعت الجامعة، المهتمين، والباحثين، والدعاة، لحضور الملتقى، والمشاركة، والاستفادة من الموضوعات التي سيقدمها باحثون ومتخصصون في مجال العقيدة والدعوة الإسلامية، مع بيان هذه الجهود في قارة أفريقيا.

ويأتي الملتقى ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الجامعة الإسلامية؛ لخدمة الدعوة، والتعريف بقيم الإسلام وتعاليمه السمحة، ومناقشة التحديات التي قد تواجه ذلك، وتعزيز الأخوة الإسلامية وتنميتها، وتعميق وحدة الصف الإسلامي.