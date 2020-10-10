قال محمود عفيفي، المتحدث باسم جامعة الدول العربية، أمس الأحد تعليقًا على التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول حالة الأطفال في النزاعات المسلحة إنه "كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات، التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن"، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وفي التفاصيل، نصح المتحدث باسم جامعة الدول العربية بالاعتماد على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا مصدرًا رئيسًا للحصول على المعلومات والبيانات لإعداد تقارير كهذه، مشيرًا إلى أن جماعة "أنصار الله" مسؤولة عن "عدد ضخم" من الانتهاكات التي وقعت بحق الأطفال في اليمن. وأضاف عفيفي بأن التدهور الحاد والمستمر في الأوضاع الإنسانية والمعيشية في اليمن يستدعي اتخاذ خطوات عملية لتعبئة الجهود اللازمة للتعامل معها في أسرع وقت، داعيًا إلى إقامة حوار بنَّاء وسليم بين المجتمع الدولي والحكومة اليمنية الشرعية وحلفائها. وشدَّد على ضرورة عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف العربي على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني. وأشار كمثال إلى جهود التحالف العربي، والعمل الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال حماية الأطفال اليمنيين في إطار النزاع المسلح، ووقف معاناتهم، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين. ويوم الخميس الماضي أدرجت الأمم المتحدة كلاً من التحالف العربي في اليمن بقيادة الرياض، وحركة "أنصار الله" الحوثية، في القائمة السوداء للجهات المسؤولة عن قتل الأطفال. وقالت الأمم المتحدة إن عمليات التحالف والحوثيين في اليمن خلال العام 2016 أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 1100 طفل، محمِّلة التحالف العربي المسؤولية عن 683 حالة قتل أو إصابة للأطفال، فيما تسببت عمليات الحوثيين وأنصارهم بـ 414 حالة قتل أو إصابة للأطفال.

الجامعة العربية: التقرير الأممي بشأن مسؤولية التحالف العربي عن قتل أطفال اليمن يفتقر للدقة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-10-09 قال محمود عفيفي، المتحدث باسم جامعة الدول العربية، أمس الأحد تعليقًا على التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول حالة الأطفال في النزاعات المسلحة إنه "كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات، التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.



وفي التفاصيل، نصح المتحدث باسم جامعة الدول العربية بالاعتماد على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا مصدرًا رئيسًا للحصول على المعلومات والبيانات لإعداد تقارير كهذه، مشيرًا إلى أن جماعة "أنصار الله" مسؤولة عن "عدد ضخم" من الانتهاكات التي وقعت بحق الأطفال في اليمن.



وأضاف عفيفي بأن التدهور الحاد والمستمر في الأوضاع الإنسانية والمعيشية في اليمن يستدعي اتخاذ خطوات عملية لتعبئة الجهود اللازمة للتعامل معها في أسرع وقت، داعيًا إلى إقامة حوار بنَّاء وسليم بين المجتمع الدولي والحكومة اليمنية الشرعية وحلفائها.



وشدَّد على ضرورة عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف العربي على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.



وأشار كمثال إلى جهود التحالف العربي، والعمل الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال حماية الأطفال اليمنيين في إطار النزاع المسلح، ووقف معاناتهم، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين.





ويوم الخميس الماضي أدرجت الأمم المتحدة كلاً من التحالف العربي في اليمن بقيادة الرياض، وحركة "أنصار الله" الحوثية، في القائمة السوداء للجهات المسؤولة عن قتل الأطفال.





وقالت الأمم المتحدة إن عمليات التحالف والحوثيين في اليمن خلال العام 2016 أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 1100 طفل، محمِّلة التحالف العربي المسؤولية عن 683 حالة قتل أو إصابة للأطفال، فيما تسببت عمليات الحوثيين وأنصارهم بـ 414 حالة قتل أو إصابة للأطفال.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439 02:09 AM

اخر تعديل 10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439 01:20 AM

الجامعة العربية: التقرير الأممي بشأن مسؤولية التحالف العربي عن قتل أطفال اليمن يفتقر للدقة شدَّدت على ضرورة عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف في تخفيف معاناة الشعب اليمني





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قال محمود عفيفي، المتحدث باسم جامعة الدول العربية، أمس الأحد تعليقًا على التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول حالة الأطفال في النزاعات المسلحة إنه "كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات، التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.



وفي التفاصيل، نصح المتحدث باسم جامعة الدول العربية بالاعتماد على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا مصدرًا رئيسًا للحصول على المعلومات والبيانات لإعداد تقارير كهذه، مشيرًا إلى أن جماعة "أنصار الله" مسؤولة عن "عدد ضخم" من الانتهاكات التي وقعت بحق الأطفال في اليمن.



وأضاف عفيفي بأن التدهور الحاد والمستمر في الأوضاع الإنسانية والمعيشية في اليمن يستدعي اتخاذ خطوات عملية لتعبئة الجهود اللازمة للتعامل معها في أسرع وقت، داعيًا إلى إقامة حوار بنَّاء وسليم بين المجتمع الدولي والحكومة اليمنية الشرعية وحلفائها.



وشدَّد على ضرورة عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف العربي على مدى السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.



وأشار كمثال إلى جهود التحالف العربي، والعمل الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال حماية الأطفال اليمنيين في إطار النزاع المسلح، ووقف معاناتهم، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين.





ويوم الخميس الماضي أدرجت الأمم المتحدة كلاً من التحالف العربي في اليمن بقيادة الرياض، وحركة "أنصار الله" الحوثية، في القائمة السوداء للجهات المسؤولة عن قتل الأطفال.





وقالت الأمم المتحدة إن عمليات التحالف والحوثيين في اليمن خلال العام 2016 أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 1100 طفل، محمِّلة التحالف العربي المسؤولية عن 683 حالة قتل أو إصابة للأطفال، فيما تسببت عمليات الحوثيين وأنصارهم بـ 414 حالة قتل أو إصابة للأطفال.