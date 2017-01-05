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"الجباري": قوات أمن المنشآت تستطيع تأدية مهامها بكل كفاءة واقتدار

قال: سنعمل مع الجهات الأمنية الأخرى كمنظومة واحدة

أكد قائد قوات أمن المنشآت "اللواء سعد بن حسن الجباري" في تصريحات للإعلاميين؛ أن قوات أمن المنشآت تستطيع تأدية المهام الموكلة لها بكل كفاءة واقتدار.

وقال: بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإسناد بعض المهام لقوات أمن المنشآت، لا زالت اللجان تعمل حالياً على تأمين الحماية الأمنية لمقار الأحوال المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي "قطار سار".

وأضاف: القوات تستطيع تأدية المهام الموكلة لها بكل كفاءة واقتدار من خلال التدريبات المكثفة التي يتم عقدها في مراكز قوات أمن المنشآت، وسوف نعمل مع الجهات الأمنية الأخرى كمنظومة واحدة في تأمين حماية هذه المنشآت بما يحقق توجهات ولاة أمرنا حفظهم الله جميعاً.

وتابع "الجباري": نحن جاهزون لأي توجيه من سيدي ولي العهد أو أي مهمة تكلف بها القوات؛ حيث إن قوات أمن المنشآت كلفت العام الماضي بإدارة الحشود في قطار المشاعر.

وأكمل: تمت تغطية جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتي الباحة وحائل اللتين سوف تكونان ضمن خطط القوات المستقبلية، وبالنسبة لقطاع أمن المنشآت بينبع مكتمل العدد ومسيطر سيطرة كاملة على جميع المداخل في المنطقة الصناعية، وقد تم افتتاح نقطتين ذكيتين بينبع وهي نقلة نوعية بالأداء، ولدينا دورات في التدخل السريع لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع التي يتم عقدها حالياً في معهد محمد بن نايف لحماية أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.

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"الجباري": قوات أمن المنشآت تستطيع تأدية مهامها بكل كفاءة واقتدار
سبق

أكد قائد قوات أمن المنشآت "اللواء سعد بن حسن الجباري" في تصريحات للإعلاميين؛ أن قوات أمن المنشآت تستطيع تأدية المهام الموكلة لها بكل كفاءة واقتدار.

وقال: بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإسناد بعض المهام لقوات أمن المنشآت، لا زالت اللجان تعمل حالياً على تأمين الحماية الأمنية لمقار الأحوال المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي "قطار سار".

وأضاف: القوات تستطيع تأدية المهام الموكلة لها بكل كفاءة واقتدار من خلال التدريبات المكثفة التي يتم عقدها في مراكز قوات أمن المنشآت، وسوف نعمل مع الجهات الأمنية الأخرى كمنظومة واحدة في تأمين حماية هذه المنشآت بما يحقق توجهات ولاة أمرنا حفظهم الله جميعاً.

وتابع "الجباري": نحن جاهزون لأي توجيه من سيدي ولي العهد أو أي مهمة تكلف بها القوات؛ حيث إن قوات أمن المنشآت كلفت العام الماضي بإدارة الحشود في قطار المشاعر.

وأكمل: تمت تغطية جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتي الباحة وحائل اللتين سوف تكونان ضمن خطط القوات المستقبلية، وبالنسبة لقطاع أمن المنشآت بينبع مكتمل العدد ومسيطر سيطرة كاملة على جميع المداخل في المنطقة الصناعية، وقد تم افتتاح نقطتين ذكيتين بينبع وهي نقلة نوعية بالأداء، ولدينا دورات في التدخل السريع لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع التي يتم عقدها حالياً في معهد محمد بن نايف لحماية أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.

05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
12:20 AM
قال: سنعمل مع الجهات الأمنية الأخرى كمنظومة واحدة

"الجباري": قوات أمن المنشآت تستطيع تأدية مهامها بكل كفاءة واقتدار

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ماجد الرفاعي - ينبع
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أكد قائد قوات أمن المنشآت "اللواء سعد بن حسن الجباري" في تصريحات للإعلاميين؛ أن قوات أمن المنشآت تستطيع تأدية المهام الموكلة لها بكل كفاءة واقتدار.

وقال: بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإسناد بعض المهام لقوات أمن المنشآت، لا زالت اللجان تعمل حالياً على تأمين الحماية الأمنية لمقار الأحوال المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي "قطار سار".

وأضاف: القوات تستطيع تأدية المهام الموكلة لها بكل كفاءة واقتدار من خلال التدريبات المكثفة التي يتم عقدها في مراكز قوات أمن المنشآت، وسوف نعمل مع الجهات الأمنية الأخرى كمنظومة واحدة في تأمين حماية هذه المنشآت بما يحقق توجهات ولاة أمرنا حفظهم الله جميعاً.

وتابع "الجباري": نحن جاهزون لأي توجيه من سيدي ولي العهد أو أي مهمة تكلف بها القوات؛ حيث إن قوات أمن المنشآت كلفت العام الماضي بإدارة الحشود في قطار المشاعر.

وأكمل: تمت تغطية جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتي الباحة وحائل اللتين سوف تكونان ضمن خطط القوات المستقبلية، وبالنسبة لقطاع أمن المنشآت بينبع مكتمل العدد ومسيطر سيطرة كاملة على جميع المداخل في المنطقة الصناعية، وقد تم افتتاح نقطتين ذكيتين بينبع وهي نقلة نوعية بالأداء، ولدينا دورات في التدخل السريع لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع التي يتم عقدها حالياً في معهد محمد بن نايف لحماية أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية.

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