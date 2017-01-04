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"الجباري" يتفقد مواقع قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة

زار ميدان الرماية واطلع على محطة تحويل الكهرباء

تفقد قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري مواقع القوات بمنطقة المدينة المنورة.

 

واطلع "الحباري" على سير العمل الميداني للتأكد من تذليل كافة العقبات التي قد تواجه منسوبي القوة ثم انتقل إلى مواقع القوة بمركز المسيجيد التابع لمحافظة بدر.

 

وقام بزيارة ميدان الرماية المخصص لمنسوبي القوة بمنطقة المدينة المنورة وتفقد أيضاً محطة تحويل الكهرباء بجنوب المدينة المنورة.

 

وزار اللواء "الجباري" جميع المواقع التابعة لقوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة للتأكد من سير العمل حسب الخطط المرسومة ووفق ما أعد لذلك من مهام وأعمال تتناسب مع طبيعة تقديم الخدمات الأمنية بالموقع.

 

ورافقه خلال الجولة مساعد قائد القوات للعمليات المكلف العميد محمد بن جزاء العياضي وقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة العميد عبدالله بن سعد العتيبي.

 

وفي ختام جولته، قدم اللواء "الجباري" شكره وتقديره لجميع الجهات القائمين على حراستها ودعمهم اللامحدود لمنسوبينا على أرض الميدان ومساهمتهم الفاعلة في تقديم كافة التسهيلات التي تساعد على تأدية منسوبي قوات أمن المنشآت لمهامهم الأمنية بكل يسر وسهولة.

 

وقدم شكره وتقديره لقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة وكافة منسوبي القوة وحثهم على بذل المزيد من الجهود والحرص واليقظة أثناء أداء عملهم.

 

وقال "الحباري": "وطنكم يستحق التضحية وقدم لكم الكثير ومهما قدمنا فلن نوفيه حقه وما زيارتنا لكم اليوم إلا للوقوف على متطلباتكم وتلبية احتياجاتكم وتهيئة البيئة المناسبة لتأديتكم لمهامكم الأمنية بأحدث  الوسائل والإمكانيات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجباري" يتفقد مواقع قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة
سبق

تفقد قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري مواقع القوات بمنطقة المدينة المنورة.

 

واطلع "الحباري" على سير العمل الميداني للتأكد من تذليل كافة العقبات التي قد تواجه منسوبي القوة ثم انتقل إلى مواقع القوة بمركز المسيجيد التابع لمحافظة بدر.

 

وقام بزيارة ميدان الرماية المخصص لمنسوبي القوة بمنطقة المدينة المنورة وتفقد أيضاً محطة تحويل الكهرباء بجنوب المدينة المنورة.

 

وزار اللواء "الجباري" جميع المواقع التابعة لقوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة للتأكد من سير العمل حسب الخطط المرسومة ووفق ما أعد لذلك من مهام وأعمال تتناسب مع طبيعة تقديم الخدمات الأمنية بالموقع.

 

ورافقه خلال الجولة مساعد قائد القوات للعمليات المكلف العميد محمد بن جزاء العياضي وقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة العميد عبدالله بن سعد العتيبي.

 

وفي ختام جولته، قدم اللواء "الجباري" شكره وتقديره لجميع الجهات القائمين على حراستها ودعمهم اللامحدود لمنسوبينا على أرض الميدان ومساهمتهم الفاعلة في تقديم كافة التسهيلات التي تساعد على تأدية منسوبي قوات أمن المنشآت لمهامهم الأمنية بكل يسر وسهولة.

 

وقدم شكره وتقديره لقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة وكافة منسوبي القوة وحثهم على بذل المزيد من الجهود والحرص واليقظة أثناء أداء عملهم.

 

وقال "الحباري": "وطنكم يستحق التضحية وقدم لكم الكثير ومهما قدمنا فلن نوفيه حقه وما زيارتنا لكم اليوم إلا للوقوف على متطلباتكم وتلبية احتياجاتكم وتهيئة البيئة المناسبة لتأديتكم لمهامكم الأمنية بأحدث  الوسائل والإمكانيات".

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
04:20 PM
زار ميدان الرماية واطلع على محطة تحويل الكهرباء

"الجباري" يتفقد مواقع قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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13,716

تفقد قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري مواقع القوات بمنطقة المدينة المنورة.

 

واطلع "الحباري" على سير العمل الميداني للتأكد من تذليل كافة العقبات التي قد تواجه منسوبي القوة ثم انتقل إلى مواقع القوة بمركز المسيجيد التابع لمحافظة بدر.

 

وقام بزيارة ميدان الرماية المخصص لمنسوبي القوة بمنطقة المدينة المنورة وتفقد أيضاً محطة تحويل الكهرباء بجنوب المدينة المنورة.

 

وزار اللواء "الجباري" جميع المواقع التابعة لقوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة للتأكد من سير العمل حسب الخطط المرسومة ووفق ما أعد لذلك من مهام وأعمال تتناسب مع طبيعة تقديم الخدمات الأمنية بالموقع.

 

ورافقه خلال الجولة مساعد قائد القوات للعمليات المكلف العميد محمد بن جزاء العياضي وقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة العميد عبدالله بن سعد العتيبي.

 

وفي ختام جولته، قدم اللواء "الجباري" شكره وتقديره لجميع الجهات القائمين على حراستها ودعمهم اللامحدود لمنسوبينا على أرض الميدان ومساهمتهم الفاعلة في تقديم كافة التسهيلات التي تساعد على تأدية منسوبي قوات أمن المنشآت لمهامهم الأمنية بكل يسر وسهولة.

 

وقدم شكره وتقديره لقائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة وكافة منسوبي القوة وحثهم على بذل المزيد من الجهود والحرص واليقظة أثناء أداء عملهم.

 

وقال "الحباري": "وطنكم يستحق التضحية وقدم لكم الكثير ومهما قدمنا فلن نوفيه حقه وما زيارتنا لكم اليوم إلا للوقوف على متطلباتكم وتلبية احتياجاتكم وتهيئة البيئة المناسبة لتأديتكم لمهامكم الأمنية بأحدث  الوسائل والإمكانيات".

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