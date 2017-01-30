"الجباري" يقلد مدير مكتبه رتبته الجديدة

قلّد قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري، مدير مكتبه العميد عبدالإله المهيزع، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد، بحضور كل من نائب قائد القوات اللواء حميد الجحدلي، والمساعد للشؤون الإدارية اللواء منصور الشدي.

وهنّأ اللواء "الجباري"، العميد "المهيزع"؛ متمنياً له مزيداً من التوفيق في حياته العملية، وأن تكون الترقية دافعاً له لبذل مزيد من العطاء.

ومن جانبه عبّر العميد "المهيزع" عن سعادته بهذه الثقة؛ سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.