وتبادل الجانبان الرؤى والتقييم بهدف التنسيق بين البلدين ثنائياً في المحافل الدولية والإقليمية المعنية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال عدداً من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها تعامل البلدين مع ملف العلاقة مع قطر.

أجرى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

"الجبير" يبحث مع نظيره المصري تعامل البلدين مع الملف القطري وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2017-06-10 أجرى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال عدداً من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها تعامل البلدين مع ملف العلاقة مع قطر. وتبادل الجانبان الرؤى والتقييم بهدف التنسيق بين البلدين ثنائياً في المحافل الدولية والإقليمية المعنية.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438 01:13 AM

"الجبير" يبحث مع نظيره المصري تعامل البلدين مع الملف القطري استعرضا عدداً من الملفات الإقليمية





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أجرى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال عدداً من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها تعامل البلدين مع ملف العلاقة مع قطر.

وتبادل الجانبان الرؤى والتقييم بهدف التنسيق بين البلدين ثنائياً في المحافل الدولية والإقليمية المعنية.