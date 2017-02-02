"الجدعاني" يحتفل بزواج نجله "يزيد" في جدة

احتفل اللواء سامي بن حميد الجدعاني، مساء أمس، بزواج نجله "يزيد" على ابنة عابد بن عبدالمطلب الجدعاني، بإحدى قاعات الأفراح بجدة.

أقيم الاحتفال وسط حضور عدد من أهالي العروسين، حيث قُدمت ألوان من الألعاب الشعبية والشعر والشيلات.

"سبق" تبارك للواء "الجدعاني" زواج نجله.