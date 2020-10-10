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"الجرف" تقدّم ورشة عمل عن "الملصقات العلمية" للمبتعثات في بريطانيا

للتعريف بمفهومها وأهميتها في المجال الأكاديمي وعناصرها المطلوبة

قدّمت المبتعثة والباحثة في جامعة "كوفنتري" الدكتورة عهد الجرف، ورشة عمل تدريبية بعنوان "أساسيات ومهارات تصميم وتقديم الملصقات العلمية "الأكاديمية" للمبتعثات"، باستضافة النادي السعودي في مدينة شيفيلد للدورة 36.

وتهدف ورشة العمل التي قدّمتها المبتعثة "الجرف" -المحاضِرة أيضاً في جامعة أم القرى- السبت الماضي، إلى التعريف بمفهوم الملصقات العلمية وأهميتها في المجال الأكاديمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العناصر الأساسية في الملصق العلمي الناجح، وكيف تختلف الملصقات العلمية (الأكاديمية) عن الملصقات الأخرى مثل الدعائية والتوعوية، علاوة على تقديم النصائح للتميز في تصميم وتقديم الملصق العلمي.

وبيّنت "الجرف" أن أهمية هذه الورشة تكمن في حاجة الطلاب لها من مختلف المراحل الجامعية، خصوصاً وأن الكثير منهم لم يسبق له تصميم أي ملصق علمي، وليس لديهم خلفية سابقة عنه.

وأضافت أن الورشة يتخللها تطبيقات عملية لتقييم بعض الملصقات العلمية المتميزة التي حصلت على جوائز، من قبل الحضور بناءً على عناصر التقييم التي تم ذكرها خلال الورشة، مشيرة إلى أن الورشة تشمل جوانب عديدة مثل الإبداع في التصميم، ومهارة تلخيص المحتوى، والتمكن عند تقديم الملصق العلمي.

جدير بالذكر أن ورشة عمل الملصقات العلمية تم تقديمها 12 مرة في مختلف المدن البريطانية، واستضافها عدد من الأندية السعودية منذ أكثر من عامين حتى اليوم، كما تم تقديمها لطلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية، وتعمل "الجرف" على إصدار كتاب متخصص باللغة العربية يشمل سلسلة مقالاتها عن الملصقات العلمية المنشورة على موقع الأكاديمية التعليمية.

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"الجرف" تقدّم ورشة عمل عن "الملصقات العلمية" للمبتعثات في بريطانيا
سبق

قدّمت المبتعثة والباحثة في جامعة "كوفنتري" الدكتورة عهد الجرف، ورشة عمل تدريبية بعنوان "أساسيات ومهارات تصميم وتقديم الملصقات العلمية "الأكاديمية" للمبتعثات"، باستضافة النادي السعودي في مدينة شيفيلد للدورة 36.

وتهدف ورشة العمل التي قدّمتها المبتعثة "الجرف" -المحاضِرة أيضاً في جامعة أم القرى- السبت الماضي، إلى التعريف بمفهوم الملصقات العلمية وأهميتها في المجال الأكاديمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العناصر الأساسية في الملصق العلمي الناجح، وكيف تختلف الملصقات العلمية (الأكاديمية) عن الملصقات الأخرى مثل الدعائية والتوعوية، علاوة على تقديم النصائح للتميز في تصميم وتقديم الملصق العلمي.

وبيّنت "الجرف" أن أهمية هذه الورشة تكمن في حاجة الطلاب لها من مختلف المراحل الجامعية، خصوصاً وأن الكثير منهم لم يسبق له تصميم أي ملصق علمي، وليس لديهم خلفية سابقة عنه.

وأضافت أن الورشة يتخللها تطبيقات عملية لتقييم بعض الملصقات العلمية المتميزة التي حصلت على جوائز، من قبل الحضور بناءً على عناصر التقييم التي تم ذكرها خلال الورشة، مشيرة إلى أن الورشة تشمل جوانب عديدة مثل الإبداع في التصميم، ومهارة تلخيص المحتوى، والتمكن عند تقديم الملصق العلمي.

جدير بالذكر أن ورشة عمل الملصقات العلمية تم تقديمها 12 مرة في مختلف المدن البريطانية، واستضافها عدد من الأندية السعودية منذ أكثر من عامين حتى اليوم، كما تم تقديمها لطلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية، وتعمل "الجرف" على إصدار كتاب متخصص باللغة العربية يشمل سلسلة مقالاتها عن الملصقات العلمية المنشورة على موقع الأكاديمية التعليمية.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
01:32 PM

"الجرف" تقدّم ورشة عمل عن "الملصقات العلمية" للمبتعثات في بريطانيا

للتعريف بمفهومها وأهميتها في المجال الأكاديمي وعناصرها المطلوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّمت المبتعثة والباحثة في جامعة "كوفنتري" الدكتورة عهد الجرف، ورشة عمل تدريبية بعنوان "أساسيات ومهارات تصميم وتقديم الملصقات العلمية "الأكاديمية" للمبتعثات"، باستضافة النادي السعودي في مدينة شيفيلد للدورة 36.

وتهدف ورشة العمل التي قدّمتها المبتعثة "الجرف" -المحاضِرة أيضاً في جامعة أم القرى- السبت الماضي، إلى التعريف بمفهوم الملصقات العلمية وأهميتها في المجال الأكاديمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العناصر الأساسية في الملصق العلمي الناجح، وكيف تختلف الملصقات العلمية (الأكاديمية) عن الملصقات الأخرى مثل الدعائية والتوعوية، علاوة على تقديم النصائح للتميز في تصميم وتقديم الملصق العلمي.

وبيّنت "الجرف" أن أهمية هذه الورشة تكمن في حاجة الطلاب لها من مختلف المراحل الجامعية، خصوصاً وأن الكثير منهم لم يسبق له تصميم أي ملصق علمي، وليس لديهم خلفية سابقة عنه.

وأضافت أن الورشة يتخللها تطبيقات عملية لتقييم بعض الملصقات العلمية المتميزة التي حصلت على جوائز، من قبل الحضور بناءً على عناصر التقييم التي تم ذكرها خلال الورشة، مشيرة إلى أن الورشة تشمل جوانب عديدة مثل الإبداع في التصميم، ومهارة تلخيص المحتوى، والتمكن عند تقديم الملصق العلمي.

جدير بالذكر أن ورشة عمل الملصقات العلمية تم تقديمها 12 مرة في مختلف المدن البريطانية، واستضافها عدد من الأندية السعودية منذ أكثر من عامين حتى اليوم، كما تم تقديمها لطلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية، وتعمل "الجرف" على إصدار كتاب متخصص باللغة العربية يشمل سلسلة مقالاتها عن الملصقات العلمية المنشورة على موقع الأكاديمية التعليمية.

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