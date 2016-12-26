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"الجريش" يدشن فعاليات الأسبوع الخليجي الخامس للنزيل بأبها

رعى وكيل إمارة منطقة عسير، سليمان بن محمد الجريش، مساء الأحد، افتتاح فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد الخامس للنزيل، والذي يقام تحت شعار "معاً من أجل الإصلاح"، بمدينة أبها.

 

ودشن "الجريش" المعرض المصاحب بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي، ومدير سجون المنطقة العميد مبارك السليس، وعدد من مديري الإدارات الحكومية.

 

وتَجَوّل "الجريش" في أجنحة الإدارات الحكومية والجهات الخيرية المشاركة؛ للاطلاع على منتجات النزلاء والنزيلات من المشغولات اليدوية واللوحات التشكيلية والأعمال الحِرَفية، وجهود ومبادرات الجهات الأخرى المتعاونة في خدمة النزلاء ورعاية أسرهم واحتواء ومساندة المفرج عنهم.

 

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي جرى خلاله تكريم الإدارات المساهمة والجهات والمؤسسات الداعمة والراعية.

 

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"الجريش" يدشن فعاليات الأسبوع الخليجي الخامس للنزيل بأبها
سبق

رعى وكيل إمارة منطقة عسير، سليمان بن محمد الجريش، مساء الأحد، افتتاح فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد الخامس للنزيل، والذي يقام تحت شعار "معاً من أجل الإصلاح"، بمدينة أبها.

 

ودشن "الجريش" المعرض المصاحب بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي، ومدير سجون المنطقة العميد مبارك السليس، وعدد من مديري الإدارات الحكومية.

 

وتَجَوّل "الجريش" في أجنحة الإدارات الحكومية والجهات الخيرية المشاركة؛ للاطلاع على منتجات النزلاء والنزيلات من المشغولات اليدوية واللوحات التشكيلية والأعمال الحِرَفية، وجهود ومبادرات الجهات الأخرى المتعاونة في خدمة النزلاء ورعاية أسرهم واحتواء ومساندة المفرج عنهم.

 

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي جرى خلاله تكريم الإدارات المساهمة والجهات والمؤسسات الداعمة والراعية.

 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
12:44 PM

"الجريش" يدشن فعاليات الأسبوع الخليجي الخامس للنزيل بأبها

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ظافر الشهري - عسير
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رعى وكيل إمارة منطقة عسير، سليمان بن محمد الجريش، مساء الأحد، افتتاح فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد الخامس للنزيل، والذي يقام تحت شعار "معاً من أجل الإصلاح"، بمدينة أبها.

 

ودشن "الجريش" المعرض المصاحب بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي، ومدير سجون المنطقة العميد مبارك السليس، وعدد من مديري الإدارات الحكومية.

 

وتَجَوّل "الجريش" في أجنحة الإدارات الحكومية والجهات الخيرية المشاركة؛ للاطلاع على منتجات النزلاء والنزيلات من المشغولات اليدوية واللوحات التشكيلية والأعمال الحِرَفية، وجهود ومبادرات الجهات الأخرى المتعاونة في خدمة النزلاء ورعاية أسرهم واحتواء ومساندة المفرج عنهم.

 

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي جرى خلاله تكريم الإدارات المساهمة والجهات والمؤسسات الداعمة والراعية.

 

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