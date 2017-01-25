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الجزائر..  السماح للسجناء بإكمال عقوبتهم خارج السجن

باستخدام السوار الإلكتروني

 ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الحكومة الجزائرية بصدد إعداد مشروع قانون جديد، يسمح للسجناء المحكوم عليهم في بعض الجرائم بإكمال مدة عقوبتهم خارج السجن.

ووفقا للوكالة الجزائرية قال وزير العدل الطيب لوح، إن مشروع القانون يسمح لنزلاء المؤسسات العقابية المحكوم عليهم في جرائم خفيفة، بإمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية خارج السجن، باستخدام السوار الإلكتروني.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون الذي يجري إعداده، يشمل المحكوم عليهم في جرائم ليست خطيرة، مشيرا إلى أن مدة العقوبة التي سيسمح للنزلاء باستكمالها خارج السجون ستتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، وفقا لسكاي نيوز.

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الجزائر..  السماح للسجناء بإكمال عقوبتهم خارج السجن
سبق

 ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الحكومة الجزائرية بصدد إعداد مشروع قانون جديد، يسمح للسجناء المحكوم عليهم في بعض الجرائم بإكمال مدة عقوبتهم خارج السجن.

ووفقا للوكالة الجزائرية قال وزير العدل الطيب لوح، إن مشروع القانون يسمح لنزلاء المؤسسات العقابية المحكوم عليهم في جرائم خفيفة، بإمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية خارج السجن، باستخدام السوار الإلكتروني.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون الذي يجري إعداده، يشمل المحكوم عليهم في جرائم ليست خطيرة، مشيرا إلى أن مدة العقوبة التي سيسمح للنزلاء باستكمالها خارج السجون ستتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، وفقا لسكاي نيوز.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
08:09 PM
باستخدام السوار الإلكتروني

الجزائر..  السماح للسجناء بإكمال عقوبتهم خارج السجن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,101

 ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الحكومة الجزائرية بصدد إعداد مشروع قانون جديد، يسمح للسجناء المحكوم عليهم في بعض الجرائم بإكمال مدة عقوبتهم خارج السجن.

ووفقا للوكالة الجزائرية قال وزير العدل الطيب لوح، إن مشروع القانون يسمح لنزلاء المؤسسات العقابية المحكوم عليهم في جرائم خفيفة، بإمكانية استكمال مدة العقوبة المتبقية خارج السجن، باستخدام السوار الإلكتروني.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون الذي يجري إعداده، يشمل المحكوم عليهم في جرائم ليست خطيرة، مشيرا إلى أن مدة العقوبة التي سيسمح للنزلاء باستكمالها خارج السجون ستتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، وفقا لسكاي نيوز.

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