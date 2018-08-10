الجمعية الخيرية الصحية ودار الضيافة يوقعان شراكة مجتمعية

وقّع مدير عام الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى، الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، شراكة مجتمعية، مع رئيس مجلس وصاحب دار الضيافة، حمدان البدر.

تتضمن الشراكة قيام دار الضيافة بتقديم كوبونات مجانية، لتحفيز موظفي الجمعية، كجوائز شهرية.

حضر التوقيع مساعد مدير عام الجمعية للموارد المالية والعلاقات العامة والإعلام، عبدالعزيز أبوعباة.

تأتي الاتفاقية ضمن دعم برنامج التحفيز الأسري لموظفي عناية المتميزين وفق معايير نموذج الأداء والإنتاجية الشهري.

وسيتم إطلاق البرنامج بشكل رسمي بعد إجازة الحج، إن شاءالله، وسيكون من ضمن الجوائز مطاعم فاخرة وجوائز عينية.