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الجهني: توقعات بحالة مطرية متوسطة القوة تشمل 5 مناطق من السعودية

بعد موجة البرد القارس يعود الدفء من جديد

قال زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، لـ"سبق" إن المنطقة - بمشيئة الله - تستقبل من اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار الجوي، تكون خفيفة إلى متوسطة التأثير، تتركز على أجزاء من منطقة مكة وسواحلها ومرتفعاتها، كذلك منطقة المدينة والجنوبية الغربية والقصيم وحائل وشمال الوسطى وغربها، ثم تمتد للكويت والشرقية.

وأضاف الجهني: الحالة الممطرة المتوقعة متوسطة القوة ذات شمولية جيدة. والتوقعات تشير إلى تعمق موجات علوية "خطوط الأيزوبار" مرورًا بشمال السعودية حتى شمال المنطقة الجنوبية مصحوبة بتبريد علوي جيد. وكما هو ملاحظ الآن، الأجواء دافئة ورطبة بعض الشيء، خاصة القطاع الغربي، وتعتبر من علامات بداية الاستجابة السطحية الرطبة.

وأبان الجهني أنه من المتوقع - بمشيئة الله - أن تشمل الأمطار منطقة مكة بما فيها السواحل والمرتفعات، وكذلك منطقة المدينة وشرقها، ثم تنتقل الفرص كلما اتجهنا شرقًا نحو المرتفعات، وتشمل أيضًا غرب المنطقة الوسطى (عفيف والدوادمي وما حولها)، ومنطقة القصيم ومنطقة حائل وشمال الرياض والشرقية بشكل أقل.

وأضاف الجهني: الحالة شبه طويلة، وتتجدد بشكل تصاعدي. وأفضل الفرص آخر الأسبوع الحالي. ومن المتوقع أن يصاحب حالة عدم الاستقرار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق عدة من جنوب غرب السعودية وغربها مرورًا بالوسطى؛ لذلك يفضل أن تُرصد العناصر أثناء حدوث الحالة، ويتم متابعتها بشكل دقيق لإصدار التنبيهات والتحذيرات اللازمة في حينه من قِبل الجهات المختصة. 

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الجهني: توقعات بحالة مطرية متوسطة القوة تشمل 5 مناطق من السعودية
سبق

قال زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، لـ"سبق" إن المنطقة - بمشيئة الله - تستقبل من اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار الجوي، تكون خفيفة إلى متوسطة التأثير، تتركز على أجزاء من منطقة مكة وسواحلها ومرتفعاتها، كذلك منطقة المدينة والجنوبية الغربية والقصيم وحائل وشمال الوسطى وغربها، ثم تمتد للكويت والشرقية.

وأضاف الجهني: الحالة الممطرة المتوقعة متوسطة القوة ذات شمولية جيدة. والتوقعات تشير إلى تعمق موجات علوية "خطوط الأيزوبار" مرورًا بشمال السعودية حتى شمال المنطقة الجنوبية مصحوبة بتبريد علوي جيد. وكما هو ملاحظ الآن، الأجواء دافئة ورطبة بعض الشيء، خاصة القطاع الغربي، وتعتبر من علامات بداية الاستجابة السطحية الرطبة.

وأبان الجهني أنه من المتوقع - بمشيئة الله - أن تشمل الأمطار منطقة مكة بما فيها السواحل والمرتفعات، وكذلك منطقة المدينة وشرقها، ثم تنتقل الفرص كلما اتجهنا شرقًا نحو المرتفعات، وتشمل أيضًا غرب المنطقة الوسطى (عفيف والدوادمي وما حولها)، ومنطقة القصيم ومنطقة حائل وشمال الرياض والشرقية بشكل أقل.

وأضاف الجهني: الحالة شبه طويلة، وتتجدد بشكل تصاعدي. وأفضل الفرص آخر الأسبوع الحالي. ومن المتوقع أن يصاحب حالة عدم الاستقرار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق عدة من جنوب غرب السعودية وغربها مرورًا بالوسطى؛ لذلك يفضل أن تُرصد العناصر أثناء حدوث الحالة، ويتم متابعتها بشكل دقيق لإصدار التنبيهات والتحذيرات اللازمة في حينه من قِبل الجهات المختصة. 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
01:33 AM
بعد موجة البرد القارس يعود الدفء من جديد

الجهني: توقعات بحالة مطرية متوسطة القوة تشمل 5 مناطق من السعودية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
18
138,205

قال زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، لـ"سبق" إن المنطقة - بمشيئة الله - تستقبل من اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار الجوي، تكون خفيفة إلى متوسطة التأثير، تتركز على أجزاء من منطقة مكة وسواحلها ومرتفعاتها، كذلك منطقة المدينة والجنوبية الغربية والقصيم وحائل وشمال الوسطى وغربها، ثم تمتد للكويت والشرقية.

وأضاف الجهني: الحالة الممطرة المتوقعة متوسطة القوة ذات شمولية جيدة. والتوقعات تشير إلى تعمق موجات علوية "خطوط الأيزوبار" مرورًا بشمال السعودية حتى شمال المنطقة الجنوبية مصحوبة بتبريد علوي جيد. وكما هو ملاحظ الآن، الأجواء دافئة ورطبة بعض الشيء، خاصة القطاع الغربي، وتعتبر من علامات بداية الاستجابة السطحية الرطبة.

وأبان الجهني أنه من المتوقع - بمشيئة الله - أن تشمل الأمطار منطقة مكة بما فيها السواحل والمرتفعات، وكذلك منطقة المدينة وشرقها، ثم تنتقل الفرص كلما اتجهنا شرقًا نحو المرتفعات، وتشمل أيضًا غرب المنطقة الوسطى (عفيف والدوادمي وما حولها)، ومنطقة القصيم ومنطقة حائل وشمال الرياض والشرقية بشكل أقل.

وأضاف الجهني: الحالة شبه طويلة، وتتجدد بشكل تصاعدي. وأفضل الفرص آخر الأسبوع الحالي. ومن المتوقع أن يصاحب حالة عدم الاستقرار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق عدة من جنوب غرب السعودية وغربها مرورًا بالوسطى؛ لذلك يفضل أن تُرصد العناصر أثناء حدوث الحالة، ويتم متابعتها بشكل دقيق لإصدار التنبيهات والتحذيرات اللازمة في حينه من قِبل الجهات المختصة. 

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