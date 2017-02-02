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الجوف.. جولات للأمانة ترصد مخالفات صحية بمطعم ومصنع مياه

تمثلت في عدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة

نفّذت أمانة منطقة الجوف، جولاتٍ رقابيةً على مطاعم ومنشآت غذائية في مدينة سكاكا، رصدت من خلالها مخالفات صحية وإنشائية.

 

وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري، أن الجولة شَمِلت مطاعم رُصِدت فيها ملاحظات تَمَثلت في: عدم وجود شهادات صحية للطهاة، وتدني مستوى النظافة، وسوء حفظ الطعام، مع وجود مواد مجهولة المصدر، وأغذية مُحضّرة من اليوم السابق.. وتم على إثر ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

 

وأضاف "الشراري" أن فِرَق الرقابة نفّذت جولة على أحد مصانع المياه رصدت من خلالها سوء حفظ المياه، ووضعها بمكان غير مناسب صحياً قُرب فوهات الصرف الصحي، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة الحشرات، وترك فتحات الصرف الصحي مكشوفة.

 

وأكد أن المواطن والمقيم يمثلان عين الرقيب وتعاوُنهم مطلب في البلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر وسائل التواصل الخاصة بأمانة الجوف المتعددة.

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الجوف.. جولات للأمانة ترصد مخالفات صحية بمطعم ومصنع مياه
سبق

نفّذت أمانة منطقة الجوف، جولاتٍ رقابيةً على مطاعم ومنشآت غذائية في مدينة سكاكا، رصدت من خلالها مخالفات صحية وإنشائية.

 

وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري، أن الجولة شَمِلت مطاعم رُصِدت فيها ملاحظات تَمَثلت في: عدم وجود شهادات صحية للطهاة، وتدني مستوى النظافة، وسوء حفظ الطعام، مع وجود مواد مجهولة المصدر، وأغذية مُحضّرة من اليوم السابق.. وتم على إثر ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

 

وأضاف "الشراري" أن فِرَق الرقابة نفّذت جولة على أحد مصانع المياه رصدت من خلالها سوء حفظ المياه، ووضعها بمكان غير مناسب صحياً قُرب فوهات الصرف الصحي، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة الحشرات، وترك فتحات الصرف الصحي مكشوفة.

 

وأكد أن المواطن والمقيم يمثلان عين الرقيب وتعاوُنهم مطلب في البلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر وسائل التواصل الخاصة بأمانة الجوف المتعددة.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
10:42 AM
تمثلت في عدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة

الجوف.. جولات للأمانة ترصد مخالفات صحية بمطعم ومصنع مياه

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
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نفّذت أمانة منطقة الجوف، جولاتٍ رقابيةً على مطاعم ومنشآت غذائية في مدينة سكاكا، رصدت من خلالها مخالفات صحية وإنشائية.

 

وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري، أن الجولة شَمِلت مطاعم رُصِدت فيها ملاحظات تَمَثلت في: عدم وجود شهادات صحية للطهاة، وتدني مستوى النظافة، وسوء حفظ الطعام، مع وجود مواد مجهولة المصدر، وأغذية مُحضّرة من اليوم السابق.. وتم على إثر ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

 

وأضاف "الشراري" أن فِرَق الرقابة نفّذت جولة على أحد مصانع المياه رصدت من خلالها سوء حفظ المياه، ووضعها بمكان غير مناسب صحياً قُرب فوهات الصرف الصحي، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة الحشرات، وترك فتحات الصرف الصحي مكشوفة.

 

وأكد أن المواطن والمقيم يمثلان عين الرقيب وتعاوُنهم مطلب في البلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر وسائل التواصل الخاصة بأمانة الجوف المتعددة.

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