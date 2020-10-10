الجيش اليمني يتقدم في الجوف ويحرر مواقع جديدة في المصلوب

القوات أحكمت سيطرتها على منطقة حزمة الحلاة وموقعين بجانبها

أحرز الجيش اليمني اليوم تقدماً جديداً في معاركها التي تخوضها مع ميليشيات الانقلابيين في غربي محافظة الجوف.

وقال المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية السادسة في اليمن العقيد عبد الله الأشرف في تصريح نشره موقع ،"26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية: إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على منطقة حزمة الحلاة وموقعين بجانبها في محافظة الجوف، مشيراً إلى أن التقدم المحرز جاء عقب هجوم شنه الجيش واستهدف مواقع للانقلابيين في منطقة البيضاء غربي مديرية المصلوب.

وأكد الأشرف أن مواجهات عنيفة نشبت بين الجانبين أسفرت عن تحرير منطقة حزمة الحلاة وموقعين بجانبها وتم التمركز فيها وتأمينها من قبل الجيش اليمني.