الجيش اليمني يحرر معسكر "العمري" الاستراتيجي بتعز

بعد أن سقط في أيدي مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية

تمكَّنت وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي اليوم الثلاثاء من تحرير اللواء 17 مدرع المعروف بمعسكر العمري جنوب غرب محافظة تعز، بعد أن سقط بيد مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية مطلع إبريل 2015.

ويمثل معسكر العمري مركزًا لقيادة قوات الجيش المسؤولة عن حماية مضيق باب المندب وميناء المخاء ومدينة ذوباب، وهو أحد المعسكرات ذات التحصينات والتجهيزات العسكرية الضخمة.



ويقع المعسكر إلى الشرق من مدينة ذوباب بنحو 10 كيلومترات، وهو محاط بمرتفعات جبلية من اتجاهات الشمال والجنوب والشرق. ووفقًا لمعلومات المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن المعسكر يضم 6 كتائب عسكرية، تشمل: (كتيبة دباب- كتبية عربات مشاة- كتيبة مدفعية 122-كتيبة صواريخ كاتيوشا- كتيبتي مشاة راجلتين). كما يعتبر المعسكر قاعدة عسكرية، تم اختيارها بعناية ومهنية عسكرية تكتيكية من قِبل ما يسمى بقوة الردع العربي في مطلع السبعينيات.



أهمية المعسكر

يقع المعسكر في منطقة تربط بين أربع مديريات تابعة لمحافظة تعز، هي: باب المندب وذوباب والوازعية والمخاء. وجميع التباب المحيطة بهذه المديريات تسيطر على طرق الإمداد البرية والبحرية من جميع الاتجاهات، وتسيطر على طول الشريط الساحلي بذوباب، كما تطل على جميع المراسي البحرية في ساحل مديرية ذوباب الممتدة إلى مضيق باب المندب.



تحرير المعسكر

يعد انتصارًا كبيرًا للجيش والشرعية، وخطوة مهمة تمهد الطريق لاستكمال تحرير المنافذ البحرية والساحل البحري الغربي، وتأمين مضيق باب المندب.

وتحرير المعسكر يقطع أهم خطوط تهريب الأسلحة والممنوعات والبضائع للمليشيات الانقلابية؛ كون المعسكر يتحكم بالطريق الرئيسي الرابط بين ذوباب وميناء المخاء والخط الساحلي الممتد إلى مدينة الحديدة.

