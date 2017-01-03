الجيش اليمني يحرر مواقع بشبوة بعد طرد الميليشيات الانقلابية

أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم تحرير مواقع جديدة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، بعدما طرد عناصر الميليشيات الانقلابية منها، فيما أغارت مقاتلات التحالف العربي على مواقع للميليشيات في شبوة وتعز.

وأوضح الجيش أن وحداته تمكنت من تطهير جبهة الساق وتحرير منطقة تلال مقيربة شمالي بيحان وأن التقدم مستمر باتجاه منطقة الصفحة المجاورة لقطع امداد الميليشيات إلى منطقة عسيلان وتضييق الخناق عليها جنوب وغرب بيحان.