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الجيش اليمني يحرر مواقع شرق صنعاء ويتقدم نحو قرية "ضبوعة"

رئيس الأركان يطلع على الانتصارات التي حققتها قواته في "نهم"

تمكنت وحدات الجيش من تحرير مواقع جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء، بعد معارك خاضتها القوات المسلحة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع في ظل تغطية جوية من طيران التحالف العربي.

وقد دكت مدفعية الجيش اليمني المتمركزة في نهم معسكر الصمع وبعض المواقع الإستراتيجية حول مطار صنعاء الدولي وتابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع .

وذكر مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السابعة أن وحدات الجيش تمكنت، اليوم السبت، من تحرير منطقة الصافح الأبيض الذي يمتد لأكثر من أربعة كيلومترات، شمال قرية ضبوعة، في جبهة الميمنة بمديرية نهم.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة تواصل التقدم نحو قرية ضبوعة، في ظل معارك مستمرة وسط تقهقر الميليشيات الانقلابية وتكبدها خسائر كبيرة ، مشيرا إلى أن وحدات الجيش تمكنت من قطع طرق الإمداد للميليشيات.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي قد زار أمس الأول، الخطوط الأمامية للمقاتلين في جبال يام ومشارف منطقة ضبوعة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء.

واطلع رئيس الأركان على ما حققه أبطال المنطقة العسكرية السابعة وخصوصا منتسبي اللواء 310 من انتصارات كبيرة وتطهير جبال رشح وبادين وحلبان ودوه وعشرات التباب والجبال ودحر العدو وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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الجيش اليمني يحرر مواقع شرق صنعاء ويتقدم نحو قرية "ضبوعة"
سبق

تمكنت وحدات الجيش من تحرير مواقع جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء، بعد معارك خاضتها القوات المسلحة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع في ظل تغطية جوية من طيران التحالف العربي.

وقد دكت مدفعية الجيش اليمني المتمركزة في نهم معسكر الصمع وبعض المواقع الإستراتيجية حول مطار صنعاء الدولي وتابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع .

وذكر مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السابعة أن وحدات الجيش تمكنت، اليوم السبت، من تحرير منطقة الصافح الأبيض الذي يمتد لأكثر من أربعة كيلومترات، شمال قرية ضبوعة، في جبهة الميمنة بمديرية نهم.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة تواصل التقدم نحو قرية ضبوعة، في ظل معارك مستمرة وسط تقهقر الميليشيات الانقلابية وتكبدها خسائر كبيرة ، مشيرا إلى أن وحدات الجيش تمكنت من قطع طرق الإمداد للميليشيات.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي قد زار أمس الأول، الخطوط الأمامية للمقاتلين في جبال يام ومشارف منطقة ضبوعة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء.

واطلع رئيس الأركان على ما حققه أبطال المنطقة العسكرية السابعة وخصوصا منتسبي اللواء 310 من انتصارات كبيرة وتطهير جبال رشح وبادين وحلبان ودوه وعشرات التباب والجبال ودحر العدو وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
05:25 PM
رئيس الأركان يطلع على الانتصارات التي حققتها قواته في "نهم"

الجيش اليمني يحرر مواقع شرق صنعاء ويتقدم نحو قرية "ضبوعة"

A A A
محمد الزامل - الرياض
5
12,831

تمكنت وحدات الجيش من تحرير مواقع جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء، بعد معارك خاضتها القوات المسلحة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع في ظل تغطية جوية من طيران التحالف العربي.

وقد دكت مدفعية الجيش اليمني المتمركزة في نهم معسكر الصمع وبعض المواقع الإستراتيجية حول مطار صنعاء الدولي وتابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع .

وذكر مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السابعة أن وحدات الجيش تمكنت، اليوم السبت، من تحرير منطقة الصافح الأبيض الذي يمتد لأكثر من أربعة كيلومترات، شمال قرية ضبوعة، في جبهة الميمنة بمديرية نهم.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة تواصل التقدم نحو قرية ضبوعة، في ظل معارك مستمرة وسط تقهقر الميليشيات الانقلابية وتكبدها خسائر كبيرة ، مشيرا إلى أن وحدات الجيش تمكنت من قطع طرق الإمداد للميليشيات.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي قد زار أمس الأول، الخطوط الأمامية للمقاتلين في جبال يام ومشارف منطقة ضبوعة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء.

واطلع رئيس الأركان على ما حققه أبطال المنطقة العسكرية السابعة وخصوصا منتسبي اللواء 310 من انتصارات كبيرة وتطهير جبال رشح وبادين وحلبان ودوه وعشرات التباب والجبال ودحر العدو وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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