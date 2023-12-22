الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في صعدة ويستعيد أسلحة ثقيلة

دحر مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بعد معارك واشتباكات دامية

أحرز الجيش اليمني تقدماً جديداً في جبهة البقع ‏بمحافظة صعدة، واستعاد أسلحة نوعية ثقيلة من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.‏

وأوضح قائد محور البقع العميد عبيد الأثلة، في تصريح بَثّه ‏المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم، أن وحدات ‏الجيش تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من ‏مناطق واسعة بعد معارك واشتباكات منذ أمس الأربعاء.‏

وأشار إلى أن وحدات الجيش مستمرة في التقدم، وعازمة على ‏تطهير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.‏