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الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في صعدة ويستعيد أسلحة ثقيلة

دحر مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بعد معارك واشتباكات دامية

أحرز الجيش اليمني تقدماً جديداً في جبهة البقع ‏بمحافظة صعدة، واستعاد أسلحة نوعية ثقيلة من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.‏

 

وأوضح قائد محور البقع العميد عبيد الأثلة، في تصريح بَثّه ‏المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم، أن وحدات ‏الجيش تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من ‏مناطق واسعة بعد معارك واشتباكات منذ أمس الأربعاء.‏

 

وأشار إلى أن وحدات الجيش مستمرة في التقدم، وعازمة على ‏تطهير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.‏

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الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في صعدة ويستعيد أسلحة ثقيلة
سبق

أحرز الجيش اليمني تقدماً جديداً في جبهة البقع ‏بمحافظة صعدة، واستعاد أسلحة نوعية ثقيلة من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.‏

 

وأوضح قائد محور البقع العميد عبيد الأثلة، في تصريح بَثّه ‏المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم، أن وحدات ‏الجيش تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من ‏مناطق واسعة بعد معارك واشتباكات منذ أمس الأربعاء.‏

 

وأشار إلى أن وحدات الجيش مستمرة في التقدم، وعازمة على ‏تطهير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.‏

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
09:37 AM
دحر مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بعد معارك واشتباكات دامية

الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في صعدة ويستعيد أسلحة ثقيلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أحرز الجيش اليمني تقدماً جديداً في جبهة البقع ‏بمحافظة صعدة، واستعاد أسلحة نوعية ثقيلة من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.‏

 

وأوضح قائد محور البقع العميد عبيد الأثلة، في تصريح بَثّه ‏المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم، أن وحدات ‏الجيش تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من ‏مناطق واسعة بعد معارك واشتباكات منذ أمس الأربعاء.‏

 

وأشار إلى أن وحدات الجيش مستمرة في التقدم، وعازمة على ‏تطهير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.‏

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