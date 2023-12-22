الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في صعدة ويستعيد أسلحة ثقيلة
دحر مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بعد معارك واشتباكات دامية
أحرز الجيش اليمني تقدماً جديداً في جبهة البقع بمحافظة صعدة، واستعاد أسلحة نوعية ثقيلة من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
وأوضح قائد محور البقع العميد عبيد الأثلة، في تصريح بَثّه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم، أن وحدات الجيش تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من مناطق واسعة بعد معارك واشتباكات منذ أمس الأربعاء.
وأشار إلى أن وحدات الجيش مستمرة في التقدم، وعازمة على تطهير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.
الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في صعدة ويستعيد أسلحة ثقيلة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2016-12-22
أحرز الجيش اليمني تقدماً جديداً في جبهة البقع بمحافظة صعدة، واستعاد أسلحة نوعية ثقيلة من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
وأوضح قائد محور البقع العميد عبيد الأثلة، في تصريح بَثّه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم، أن وحدات الجيش تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من مناطق واسعة بعد معارك واشتباكات منذ أمس الأربعاء.
وأشار إلى أن وحدات الجيش مستمرة في التقدم، وعازمة على تطهير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
09:37 AM
دحر مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بعد معارك واشتباكات دامية
الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً في صعدة ويستعيد أسلحة ثقيلة
أحرز الجيش اليمني تقدماً جديداً في جبهة البقع بمحافظة صعدة، واستعاد أسلحة نوعية ثقيلة من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
وأوضح قائد محور البقع العميد عبيد الأثلة، في تصريح بَثّه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم، أن وحدات الجيش تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من مناطق واسعة بعد معارك واشتباكات منذ أمس الأربعاء.
وأشار إلى أن وحدات الجيش مستمرة في التقدم، وعازمة على تطهير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.