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الجيش اليمني يسيطر على جبل دوه ويصادر صواريخ زلزال مع قواعدها

بعد معارك عنيفة كبّدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة

 سيطرت وحدات من الجيش اليمني المسنود من المقاومة، على كامل جبل دوه، والتباب المجاورة في منطقة نهم (شرق العاصمة اليمنية صنعاء)، وسط استمرار المعارك العنيفة مع مليشيا الحوثي.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية؛ فقد أوضحت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تواصل تقدّمها، وغَنِمت مجموعة صواريخ زلزال مع قاعدة إطلاق وأربع سيارات عسكرية كان على متنها أربعة رشاشات ثقيلة عيار 23، وعربة BMB، وكذلك ثلاثة مخازن للذخيرة، وعشر قاذفات RBG، وسبعة رشاشات 12، وثمانية معدلات، ومخازن أدوية، ومخازن تغذية، وملابس، وكذلك حراثة كانت مُعَدّة لشق الطرق.

 

وكانت قوات الجيش اليمني قد سيطرت الليلة الماضية على جبل حلبان وعلى عدد من المواقع والتباب الجبلية وكبّدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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الجيش اليمني يسيطر على جبل دوه ويصادر صواريخ زلزال مع قواعدها
سبق

 سيطرت وحدات من الجيش اليمني المسنود من المقاومة، على كامل جبل دوه، والتباب المجاورة في منطقة نهم (شرق العاصمة اليمنية صنعاء)، وسط استمرار المعارك العنيفة مع مليشيا الحوثي.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية؛ فقد أوضحت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تواصل تقدّمها، وغَنِمت مجموعة صواريخ زلزال مع قاعدة إطلاق وأربع سيارات عسكرية كان على متنها أربعة رشاشات ثقيلة عيار 23، وعربة BMB، وكذلك ثلاثة مخازن للذخيرة، وعشر قاذفات RBG، وسبعة رشاشات 12، وثمانية معدلات، ومخازن أدوية، ومخازن تغذية، وملابس، وكذلك حراثة كانت مُعَدّة لشق الطرق.

 

وكانت قوات الجيش اليمني قد سيطرت الليلة الماضية على جبل حلبان وعلى عدد من المواقع والتباب الجبلية وكبّدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
02:04 PM
بعد معارك عنيفة كبّدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة

الجيش اليمني يسيطر على جبل دوه ويصادر صواريخ زلزال مع قواعدها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - صنعاء
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 سيطرت وحدات من الجيش اليمني المسنود من المقاومة، على كامل جبل دوه، والتباب المجاورة في منطقة نهم (شرق العاصمة اليمنية صنعاء)، وسط استمرار المعارك العنيفة مع مليشيا الحوثي.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية؛ فقد أوضحت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تواصل تقدّمها، وغَنِمت مجموعة صواريخ زلزال مع قاعدة إطلاق وأربع سيارات عسكرية كان على متنها أربعة رشاشات ثقيلة عيار 23، وعربة BMB، وكذلك ثلاثة مخازن للذخيرة، وعشر قاذفات RBG، وسبعة رشاشات 12، وثمانية معدلات، ومخازن أدوية، ومخازن تغذية، وملابس، وكذلك حراثة كانت مُعَدّة لشق الطرق.

 

وكانت قوات الجيش اليمني قد سيطرت الليلة الماضية على جبل حلبان وعلى عدد من المواقع والتباب الجبلية وكبّدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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