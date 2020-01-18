الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة شرق صنعاء

تصل مساحتها إلى نحو 9 كيلومترات

أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في مديرية نهم شرقي صنعاء، تصل مساحتها إلى نحو 9 كيلومترات مربعة في المعارك الدائرة مع الانقلابيين.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز" فقد سيطرت قوات الجيش على جبل دوه وتبة العياني؛ مما مكنها من تأمين قوات الجيش في مواقع أخرى في نهم، علاوة على قطع إمداد الميليشيات القادم من منطقة الساقية بمحافظة الجوف.

في سياق متصل قامت مقاتلات التحالف بإسناد القوات الشرعية في نهم؛ حيث شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات للمتمردين في المنطقة، وقصفت موقع الجبانة العسكري في محافظة الحديدة الساحلية.