النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة شرق صنعاء

تصل مساحتها إلى نحو 9 كيلومترات

 أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في مديرية نهم شرقي صنعاء، تصل مساحتها إلى نحو 9 كيلومترات مربعة في المعارك الدائرة مع الانقلابيين.

 

ووفقًا لـ"سكاي نيوز" فقد سيطرت قوات الجيش على جبل دوه وتبة العياني؛ مما مكنها من تأمين قوات الجيش في مواقع أخرى في نهم، علاوة على قطع إمداد الميليشيات القادم من منطقة الساقية بمحافظة الجوف.

 

في سياق متصل قامت مقاتلات التحالف بإسناد القوات الشرعية في نهم؛ حيث شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات للمتمردين في المنطقة، وقصفت موقع الجبانة العسكري في محافظة الحديدة الساحلية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة شرق صنعاء
سبق

 أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في مديرية نهم شرقي صنعاء، تصل مساحتها إلى نحو 9 كيلومترات مربعة في المعارك الدائرة مع الانقلابيين.

 

ووفقًا لـ"سكاي نيوز" فقد سيطرت قوات الجيش على جبل دوه وتبة العياني؛ مما مكنها من تأمين قوات الجيش في مواقع أخرى في نهم، علاوة على قطع إمداد الميليشيات القادم من منطقة الساقية بمحافظة الجوف.

 

في سياق متصل قامت مقاتلات التحالف بإسناد القوات الشرعية في نهم؛ حيث شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات للمتمردين في المنطقة، وقصفت موقع الجبانة العسكري في محافظة الحديدة الساحلية.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
07:50 PM
تصل مساحتها إلى نحو 9 كيلومترات

الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة شرق صنعاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - صنعاء
0
3,516

 أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في مديرية نهم شرقي صنعاء، تصل مساحتها إلى نحو 9 كيلومترات مربعة في المعارك الدائرة مع الانقلابيين.

 

ووفقًا لـ"سكاي نيوز" فقد سيطرت قوات الجيش على جبل دوه وتبة العياني؛ مما مكنها من تأمين قوات الجيش في مواقع أخرى في نهم، علاوة على قطع إمداد الميليشيات القادم من منطقة الساقية بمحافظة الجوف.

 

في سياق متصل قامت مقاتلات التحالف بإسناد القوات الشرعية في نهم؛ حيث شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات للمتمردين في المنطقة، وقصفت موقع الجبانة العسكري في محافظة الحديدة الساحلية.

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,236
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,884
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,259

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة