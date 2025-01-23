شنَّ الجيش اليمني اليوم هجومًا واسعًا على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في محيط مديرية المخا غرب محافظة تعز. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري بمحور تعز قوله: "إن أبطال القوات المسلحة شنوا هجومًا على المليشيا الانقلابية في محيط منطقة (الكدحة) على بعد 10 كيلومترات من المخا". وأضاف: "المعارك التي دارت في محيط اللواء 35 بالمطار القديم بتعز، وعدد من الجبهات، أسفرت عن مقتل 5 من المليشيا الانقلابية، وإصابة العشرات، فيما استُشهد 3 وأُصيب 7 آخرون من أفراد القوات المسلحة".

الجيش اليمني يشن هجومًا واسعًا على مواقع الانقلابيين غرب محافظة تعز وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2017-01-22 شنَّ الجيش اليمني اليوم هجومًا واسعًا على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في محيط مديرية المخا غرب محافظة تعز.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري بمحور تعز قوله: "إن أبطال القوات المسلحة شنوا هجومًا على المليشيا الانقلابية في محيط منطقة (الكدحة) على بعد 10 كيلومترات من المخا".



وأضاف: "المعارك التي دارت في محيط اللواء 35 بالمطار القديم بتعز، وعدد من الجبهات، أسفرت عن مقتل 5 من المليشيا الانقلابية، وإصابة العشرات، فيما استُشهد 3 وأُصيب 7 آخرون من أفراد القوات المسلحة".



22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438 01:28 AM

أسفر عن مقتل 5 من المليشيا الانقلابية وإصابة العشرات

الجيش اليمني يشن هجومًا واسعًا على مواقع الانقلابيين غرب محافظة تعز





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شنَّ الجيش اليمني اليوم هجومًا واسعًا على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في محيط مديرية المخا غرب محافظة تعز.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري بمحور تعز قوله: "إن أبطال القوات المسلحة شنوا هجومًا على المليشيا الانقلابية في محيط منطقة (الكدحة) على بعد 10 كيلومترات من المخا".



وأضاف: "المعارك التي دارت في محيط اللواء 35 بالمطار القديم بتعز، وعدد من الجبهات، أسفرت عن مقتل 5 من المليشيا الانقلابية، وإصابة العشرات، فيما استُشهد 3 وأُصيب 7 آخرون من أفراد القوات المسلحة".

