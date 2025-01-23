شنَّ الجيش اليمني اليوم هجومًا واسعًا على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في محيط مديرية المخا غرب محافظة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري بمحور تعز قوله: "إن أبطال القوات المسلحة شنوا هجومًا على المليشيا الانقلابية في محيط منطقة (الكدحة) على بعد 10 كيلومترات من المخا".
وأضاف: "المعارك التي دارت في محيط اللواء 35 بالمطار القديم بتعز، وعدد من الجبهات، أسفرت عن مقتل 5 من المليشيا الانقلابية، وإصابة العشرات، فيما استُشهد 3 وأُصيب 7 آخرون من أفراد القوات المسلحة".
الجيش اليمني يشن هجومًا واسعًا على مواقع الانقلابيين غرب محافظة تعز
أسفر عن مقتل 5 من المليشيا الانقلابية وإصابة العشرات
شنَّ الجيش اليمني اليوم هجومًا واسعًا على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في محيط مديرية المخا غرب محافظة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري بمحور تعز قوله: "إن أبطال القوات المسلحة شنوا هجومًا على المليشيا الانقلابية في محيط منطقة (الكدحة) على بعد 10 كيلومترات من المخا".
وأضاف: "المعارك التي دارت في محيط اللواء 35 بالمطار القديم بتعز، وعدد من الجبهات، أسفرت عن مقتل 5 من المليشيا الانقلابية، وإصابة العشرات، فيما استُشهد 3 وأُصيب 7 آخرون من أفراد القوات المسلحة".
شنَّ الجيش اليمني اليوم هجومًا واسعًا على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في محيط مديرية المخا غرب محافظة تعز.
أسفر عن مقتل 5 من المليشيا الانقلابية وإصابة العشرات
الجيش اليمني يشن هجومًا واسعًا على مواقع الانقلابيين غرب محافظة تعز
شنَّ الجيش اليمني اليوم هجومًا واسعًا على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في محيط مديرية المخا غرب محافظة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري بمحور تعز قوله: "إن أبطال القوات المسلحة شنوا هجومًا على المليشيا الانقلابية في محيط منطقة (الكدحة) على بعد 10 كيلومترات من المخا".
وأضاف: "المعارك التي دارت في محيط اللواء 35 بالمطار القديم بتعز، وعدد من الجبهات، أسفرت عن مقتل 5 من المليشيا الانقلابية، وإصابة العشرات، فيما استُشهد 3 وأُصيب 7 آخرون من أفراد القوات المسلحة".