الجيش اليمني يواصل تمشيط أحياء "المخا" من بقايا عناصر الحوثيين

بعد معركة عنيفة على مداخل المدينة الشرقية والغربية

تواصل القوات البرية من الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة تمشيط أحياء مدينة المخا والتوغل في المناطق والشوارع العامة للمدينة، بعد معركة عنيفة على مداخل المدينة الشرقية والغربية مع بعض الخلايا الحوثية المتحصنة ببعض المواقع والتي تحاصرها قوات الجيش بالمدينة.

وبحسب مصادر ميدانية متواجدة في قلب المدينة فقد تلقى الحوثيون هزيمة كبرى داخل المخا، ما تسبب في مقتل وجرح العشرات من أفراد المليشيا، بينما فر الباقون إلى شمال المدينة للهرب عبر المنفذ الوحيد وهو خط (المخا _الحديدة) بعد تطويق المدينة من ثلاث جهات هي الجنوب والغرب والشرق.

وحتى ساعات المساء الأولى من هذا اليوم تمكن الجيش من تطهير العديد من المناطق والمزارع من تواجد بعض العناصر المحاصرة بالمدينة منها معسكر الدفاع الجوي ومنطقة المحجر وإدارة الأمن وجولة النصر ومزرعة البشيري للمواشي ومحطة الوزن المحوري وغيرها.

وبحسب مصادر من قلب المدينة فقد قامت المقاومة الشعبية بتدشين الاحتفالات في هذه اللحظات وإشعال سماء المخاء بالألعاب الناريّة واطلاق الرصاص احتفالاً بانتصارات اليوم.

من جانبها أكدت مصادر محلية بأن اشتباكات عنيفة دارت حول مبنى المجمع الحكومي عصر اليوم، فيما أكدت قناة بلقيس الفضائية نقلاً عن مصادر عسكرية استكمال تحرير مبنى المجمع قبل غروب شمس يوم أمس .