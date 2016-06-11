الحارثي" مشرفًا على مركز الابتكار بجامعة الملك سعود

صدر قرار مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، بتعيين الدكتور نبيل بن حسين الحارثي، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة، مشرفًا على مركز الابتكار بجامعة الملك سعود.

"الحارثي" حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية (التصنيع) من جامعة ليهاي بولاية بنسلفينيا (الولايات المتحدة الأمريكية).