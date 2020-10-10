النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحارثي" ينال الشهادة بطلاً بالحد الجنوبي .. عود بعد إصابة وعبارة دائماً ما ردّدها

الطائف تنتظر قدوم جثمانه من ظهران الجنوب .. وأسرته تستقبل النبأ بـ "فرحة المدافعين"

استقبلت أسرة رئيس الرقباء ماجد بن سعيد العبدلي الحارثي؛ نبأ استشهاده بفرحٍ وسرورٍ وسعادة؛ كونهُ مُدافعاً عن دينه ووطنه بكُل بسالةٍ وشجاعة في ميدان الشرف والبطولة، فيما يُنتظر وصول جثمانه من ظهران الجنوب إلى محافظة الطائف، اليوم الإثنين، لحين إقرار موعد الصلاة عليه بجامع العباس بالمحافظة، ومن ثَم نقله لدفنه بمسقط رأسه بقرية العبدالله في الحدب بميسان بني الحارث.

الشهيد "الحارثي"؛ من منسوبي الجيش العربي السعودي، كان قد دخل في مواجهة مع العدو الحوثي في مركز الربوعة على الحد الجنوبي، والذي يعدُ من أبطاله، حتى استشهاده أمس الأحد.

ذلك البطل كان قد سطرَ شجاعته وإصراره بعد إصابةٍ لحقته في يده قبل ثمانية أشهر في مواجهةٍ سابقة، وبعد شفائه عاد إلى ميدان البطولة مُصراً على خوض المعارك بكل شجاعةٍ وإقدام حتى نال شرف الشهادة؛ حيث عُرف بترديده دوماً: "إما النصر أو الشهادة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحارثي" ينال الشهادة بطلاً بالحد الجنوبي .. عود بعد إصابة وعبارة دائماً ما ردّدها
سبق

استقبلت أسرة رئيس الرقباء ماجد بن سعيد العبدلي الحارثي؛ نبأ استشهاده بفرحٍ وسرورٍ وسعادة؛ كونهُ مُدافعاً عن دينه ووطنه بكُل بسالةٍ وشجاعة في ميدان الشرف والبطولة، فيما يُنتظر وصول جثمانه من ظهران الجنوب إلى محافظة الطائف، اليوم الإثنين، لحين إقرار موعد الصلاة عليه بجامع العباس بالمحافظة، ومن ثَم نقله لدفنه بمسقط رأسه بقرية العبدالله في الحدب بميسان بني الحارث.

الشهيد "الحارثي"؛ من منسوبي الجيش العربي السعودي، كان قد دخل في مواجهة مع العدو الحوثي في مركز الربوعة على الحد الجنوبي، والذي يعدُ من أبطاله، حتى استشهاده أمس الأحد.

ذلك البطل كان قد سطرَ شجاعته وإصراره بعد إصابةٍ لحقته في يده قبل ثمانية أشهر في مواجهةٍ سابقة، وبعد شفائه عاد إلى ميدان البطولة مُصراً على خوض المعارك بكل شجاعةٍ وإقدام حتى نال شرف الشهادة؛ حيث عُرف بترديده دوماً: "إما النصر أو الشهادة".

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
12:33 PM

"الحارثي" ينال الشهادة بطلاً بالحد الجنوبي .. عود بعد إصابة وعبارة دائماً ما ردّدها

الطائف تنتظر قدوم جثمانه من ظهران الجنوب .. وأسرته تستقبل النبأ بـ "فرحة المدافعين"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
43
52,515

استقبلت أسرة رئيس الرقباء ماجد بن سعيد العبدلي الحارثي؛ نبأ استشهاده بفرحٍ وسرورٍ وسعادة؛ كونهُ مُدافعاً عن دينه ووطنه بكُل بسالةٍ وشجاعة في ميدان الشرف والبطولة، فيما يُنتظر وصول جثمانه من ظهران الجنوب إلى محافظة الطائف، اليوم الإثنين، لحين إقرار موعد الصلاة عليه بجامع العباس بالمحافظة، ومن ثَم نقله لدفنه بمسقط رأسه بقرية العبدالله في الحدب بميسان بني الحارث.

الشهيد "الحارثي"؛ من منسوبي الجيش العربي السعودي، كان قد دخل في مواجهة مع العدو الحوثي في مركز الربوعة على الحد الجنوبي، والذي يعدُ من أبطاله، حتى استشهاده أمس الأحد.

ذلك البطل كان قد سطرَ شجاعته وإصراره بعد إصابةٍ لحقته في يده قبل ثمانية أشهر في مواجهةٍ سابقة، وبعد شفائه عاد إلى ميدان البطولة مُصراً على خوض المعارك بكل شجاعةٍ وإقدام حتى نال شرف الشهادة؛ حيث عُرف بترديده دوماً: "إما النصر أو الشهادة".

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,554
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,847
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة