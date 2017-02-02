"الحبوب" تعلن مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن شعير علفي

تُعد الثانية بعد انتقال الملف لها في شهر أكتوبر الماضي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن مناقصتها الأولى لهذا العام 2017م؛ لاستيراد كمية 1.5 مليون طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (مارس- مايو2017) موزعة على عدد 25 باخرة.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه المناقصة تُعد الثانية للمؤسسة، بعد انتقال ملف استيراد الشعير العلفي لها في أكتوبر الماضي والأولى لهذا العام، كما أنها تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

وبيّن أن عدد الشركات العالمية المؤهلة للمنافسة على الكمية المطروحة في هذه المناقصة، بلغ 23 شركة عالمية متخصصة في مجال تجارة الحبوب، وستكون الإجراءات ونتائج المناقصات متاحة على موقع المؤسسة كما هو معمول به في المناقصات التي تطرحها المؤسسة.