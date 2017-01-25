الحربي: اضطرابات جوية تبدأ غدًا.. وأمطار تشمل مناطق واسعة

تبرز من ظهيرة الخميس بنشاط نسبي للرياح الجنوبية

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي عن حدوث ‏حالة جوية - بمشيئة الله -، بدءًا من مساء غد الخميس، مصدرها أخدود علوي بارد على المناطق الشمال، وموجات علوية قصيرة على غرب ووسط السعودية، مع استجابة سطحية للرياح الرطبة الجنوبية.



وقال: تتركز إثر تلك الحالة فرص الأمطار على أنحاء متفرقة من مناطق الشمالية والغربية والوسطى، وقد تطول الجنوبية الغربية والساحل الشرقي، ولكن بشكل أقل. والحالة الجوية بوجه عام متوسطة، ومتفاوتة الأماكن.



وأضاف: تبدأ الاضطرابات الجوية من ظهيرة الغد بنشاط نسبي للرياح الجنوبية على المناطق كافة، باستثناء الشمالية؛ إذ من المتوقع استدارة الرياح السطحية بسبب منخفض سطحي هناك، وتبدأ فرص الأمطار على القريات وحقل، وتتوسع شرقًا مع المساء إلى الأجزاء الشمالية لمنطقة الجوف والحدود الشمالية.



وتابع: يوم الجمعة تستمر الرياح الجنوبية الرطبة بنشاطها، وتبدأ فرص الأمطار على منطقة المدينة، وتكون جيدة من جنوب أملج إلى جدة، وتشمل التضاريس والسواحل. ومعظم الأمطار متوسطة، وتزيد على مرتفعات مكة والحرات شمال الطائف، وتتوسع مناطق الهطولات بشكل متفاوت على شرق المدينة إلى القصيم وشمال الدوادمي، وشمال مع وجود السحب الممطرة على أجزاء من الساحل الشرقي والجنوبية الغربية عصر ومساء الجمعة إن شاء الله.



وأكمل: ‏بالنسبة لتوقعات الثلج هناك احتمالية لتساقط الثلوج على طريف وعنازة والبردويل، واحتمالية متواضعة على الكتب. وكتوقيت زمني سيكون فجر السبت، وقد تعاود على المناطق نفسها فجر الأحد، ولكن بشكل متواضع، مع أجواء باردة من فجر السبت والأحد على المناطق الشمالية كافة، قد تلامس الصفر المئوي. والله أعلم.

