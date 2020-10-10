"الحربي".. خمسيني فُقِد في الحرم منذ 14 يوماً

يعاني اعتلالات نفسية وذووه يناشدون المساعدة

ناشَدَ ذوو المتغيب فهد معزي العلوي الحربي، مَن يملك أي معلومات عنه أو يتعرف عليه، أن يتقدم إلى الجهات الأمنية، أو يبلغ أقرب دورية أمن، أو يسلّمه لمركز شرطة الحرم.

وأضافوا أن المتغيب يبلغ من العمر 50 عاماً، ويعاني اعتلالات نفسية، وفُقِد في الحرم المكي منذ 14 يوماً، وهو صاحب قامة طويلة، وممتلئ الجسم، ولون بشرته قمحي.

ويمكن التواصل مع ذويه على هاتف الرقمين:

٠٥٣٢٢٣٦٢١٦

٠٥٣٦١٣٤٦٦٣