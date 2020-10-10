وهدد الحرس الثوري الإيراني: إذا صنّفتنا أمريكا منظمة إرهابية سنعتبر جيشها مثل "داعش"، وعلى واشنطن نقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفي كيلومتر من مدى الصواريخ الإيرانية إن نفّذت قانون الحظر علينا.

أعلن الحرس الثوري الإيراني رفض التفاوض مع أمريكا بشأن أي قضية إقليمية، مؤكداً أن إلغاء الاتفاق النووي سيشكّل فرصة لتطوير برامج إيران الصاروخية.

الحرس الإيراني يهدد واشنطن: سنعتبر جيشكم مثل "داعش" في هذه الحالة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-10-08 أعلن الحرس الثوري الإيراني رفض التفاوض مع أمريكا بشأن أي قضية إقليمية، مؤكداً أن إلغاء الاتفاق النووي سيشكّل فرصة لتطوير برامج إيران الصاروخية. وهدد الحرس الثوري الإيراني: إذا صنّفتنا أمريكا منظمة إرهابية سنعتبر جيشها مثل "داعش"، وعلى واشنطن نقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفي كيلومتر من مدى الصواريخ الإيرانية إن نفّذت قانون الحظر علينا.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439 11:30 AM

الحرس الإيراني يهدد واشنطن: سنعتبر جيشكم مثل "داعش" في هذه الحالة أكد أن إلغاء الاتفاق النووي سيشكّل فرصة لتطوير برامج طهران الصاروخية





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أعلن الحرس الثوري الإيراني رفض التفاوض مع أمريكا بشأن أي قضية إقليمية، مؤكداً أن إلغاء الاتفاق النووي سيشكّل فرصة لتطوير برامج إيران الصاروخية.

وهدد الحرس الثوري الإيراني: إذا صنّفتنا أمريكا منظمة إرهابية سنعتبر جيشها مثل "داعش"، وعلى واشنطن نقل قواعدها العسكرية إلى مسافة ألفي كيلومتر من مدى الصواريخ الإيرانية إن نفّذت قانون الحظر علينا.