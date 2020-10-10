"الحسين": 87 ألف سجل تجاري بأسماء سيدات بالسعودية

قال: أعلى نسبة في الرياض وجدة ومكة والمدينة والطائف

كشف متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم، أن عدد السجلات التجارية المسجلة في وزارة التجارة والاستثمار بأسماء سيدات حتى نهاية عام 1438هـ بلغ 87.575 سجلاً تجارياً".

وأضاف: سيدات الأعمال في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف هُنّ يملكن أعلى نسبة من السجلات التجارية الممنوحة للسيدات في المملكة".