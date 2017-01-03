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الحشد الشيعي يجري مناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود السعودية العراقية

محلل عسكري: رسالة جليّة وواضحة لأدوات إيران في العراق

ذكرت تقارير إعلامية أن الحشد الشيعي التابع لإيران قد أجرى مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود السعودية العراقية في مدينة النخيب العراقية شمال مدينة عرعر السعودية.
 
وقالت المصادر إن أغلب أهالي مدينة النخيب السنة تم تهجيرهم قبل أشهر، وهم من قبائل عنزة وشمر والدليم.
 
وشهدت "النخيب" الحدودية قبل أشهر تواجداً وتعزيزاً مكثفاً لعناصر الحشد الإجرامية برروها بأنها لتأمين طريق الحجاج، لكنها انتهت بمناورات عسكرية شجبها عدد من المحللين كونها مصدر قلق للعراق أولاً ولجيرانه ثانياً.
 
وعلّق المحلل العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي على المناورات قائلاً: "إن المناورات التي تجري في مدينة النخيب من قبل مليشيات الحشد الشيعي هي رسائل واضحة وجليّة لأدوات إيران في العراق إلى الدول العربية بأننا نتواجد على الحدود وأننا قادرون على التدخل في أي وقت تراه ولاية الفقيه مناسباً لها".
 
وأضاف: "محافظات السنة تسيطر عليها مليشيات الحشد الشعبي من ضمنها تكريت والأنبار وبيجي".
 
وكانت حكومة العبادي في بغداد قد ‏فصلت قبل أشهر مدينة النخيب ذات الأغلبية السنية إدارياً من محافظة الأنبار وضمتها لكربلاء وعلّل محللون ذلك السبب أنه من الناحية الجيوسياسية والاستقطاب الطائفي في العراق يدلل أن إيران تسعى لمجاورة السعودية شمالاً عبر أدواتها.

 
يذكر أن جديدة عرعر قد شهدت حادث سقوط ثلاث قذائف قادمة من العراق بعد أيام قليلة من حادث منفذ الوديعة الإرهابي في العام 2014.
 

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الحشد الشيعي يجري مناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود السعودية العراقية
سبق

ذكرت تقارير إعلامية أن الحشد الشيعي التابع لإيران قد أجرى مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود السعودية العراقية في مدينة النخيب العراقية شمال مدينة عرعر السعودية.
 
وقالت المصادر إن أغلب أهالي مدينة النخيب السنة تم تهجيرهم قبل أشهر، وهم من قبائل عنزة وشمر والدليم.
 
وشهدت "النخيب" الحدودية قبل أشهر تواجداً وتعزيزاً مكثفاً لعناصر الحشد الإجرامية برروها بأنها لتأمين طريق الحجاج، لكنها انتهت بمناورات عسكرية شجبها عدد من المحللين كونها مصدر قلق للعراق أولاً ولجيرانه ثانياً.
 
وعلّق المحلل العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي على المناورات قائلاً: "إن المناورات التي تجري في مدينة النخيب من قبل مليشيات الحشد الشيعي هي رسائل واضحة وجليّة لأدوات إيران في العراق إلى الدول العربية بأننا نتواجد على الحدود وأننا قادرون على التدخل في أي وقت تراه ولاية الفقيه مناسباً لها".
 
وأضاف: "محافظات السنة تسيطر عليها مليشيات الحشد الشعبي من ضمنها تكريت والأنبار وبيجي".
 
وكانت حكومة العبادي في بغداد قد ‏فصلت قبل أشهر مدينة النخيب ذات الأغلبية السنية إدارياً من محافظة الأنبار وضمتها لكربلاء وعلّل محللون ذلك السبب أنه من الناحية الجيوسياسية والاستقطاب الطائفي في العراق يدلل أن إيران تسعى لمجاورة السعودية شمالاً عبر أدواتها.

 
يذكر أن جديدة عرعر قد شهدت حادث سقوط ثلاث قذائف قادمة من العراق بعد أيام قليلة من حادث منفذ الوديعة الإرهابي في العام 2014.
 

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
11:18 PM
محلل عسكري: رسالة جليّة وواضحة لأدوات إيران في العراق

الحشد الشيعي يجري مناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود السعودية العراقية

A A A
سعد جبار - الرياض
155
178,487

ذكرت تقارير إعلامية أن الحشد الشيعي التابع لإيران قد أجرى مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود السعودية العراقية في مدينة النخيب العراقية شمال مدينة عرعر السعودية.
 
وقالت المصادر إن أغلب أهالي مدينة النخيب السنة تم تهجيرهم قبل أشهر، وهم من قبائل عنزة وشمر والدليم.
 
وشهدت "النخيب" الحدودية قبل أشهر تواجداً وتعزيزاً مكثفاً لعناصر الحشد الإجرامية برروها بأنها لتأمين طريق الحجاج، لكنها انتهت بمناورات عسكرية شجبها عدد من المحللين كونها مصدر قلق للعراق أولاً ولجيرانه ثانياً.
 
وعلّق المحلل العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي على المناورات قائلاً: "إن المناورات التي تجري في مدينة النخيب من قبل مليشيات الحشد الشيعي هي رسائل واضحة وجليّة لأدوات إيران في العراق إلى الدول العربية بأننا نتواجد على الحدود وأننا قادرون على التدخل في أي وقت تراه ولاية الفقيه مناسباً لها".
 
وأضاف: "محافظات السنة تسيطر عليها مليشيات الحشد الشعبي من ضمنها تكريت والأنبار وبيجي".
 
وكانت حكومة العبادي في بغداد قد ‏فصلت قبل أشهر مدينة النخيب ذات الأغلبية السنية إدارياً من محافظة الأنبار وضمتها لكربلاء وعلّل محللون ذلك السبب أنه من الناحية الجيوسياسية والاستقطاب الطائفي في العراق يدلل أن إيران تسعى لمجاورة السعودية شمالاً عبر أدواتها.

 
يذكر أن جديدة عرعر قد شهدت حادث سقوط ثلاث قذائف قادمة من العراق بعد أيام قليلة من حادث منفذ الوديعة الإرهابي في العام 2014.
 

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