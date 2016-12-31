"الحفاشي" يحصل على الدكتوراه فى التربية بتقدير ممتاز

حصل الدكتور موفق بن علي الحفاشي على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية من كلية التربية بجامعة الملك خالد بأبها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى .

وجاءت رسالته تحت عنوان : " فعالية أنموذج مقترح لتدريس العلوم قائم على التكامل بين البنائية والتعلم المستند إلى الدماغ في التحصيل وتنمية عادات العقل ومهارات ما وراء المعرفة لدى طلاب الصف السادس الابتدائي " .