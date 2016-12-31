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"الحفاشي" يحصل على الدكتوراه فى التربية بتقدير ممتاز

حصل الدكتور موفق بن علي الحفاشي على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية من كلية التربية بجامعة الملك خالد بأبها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى .

 وجاءت رسالته تحت عنوان  : " فعالية أنموذج مقترح لتدريس العلوم قائم على التكامل بين البنائية والتعلم المستند إلى الدماغ في التحصيل وتنمية عادات العقل ومهارات ما وراء المعرفة لدى طلاب الصف السادس الابتدائي " .

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"الحفاشي" يحصل على الدكتوراه فى التربية بتقدير ممتاز
سبق

حصل الدكتور موفق بن علي الحفاشي على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية من كلية التربية بجامعة الملك خالد بأبها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى .

 وجاءت رسالته تحت عنوان  : " فعالية أنموذج مقترح لتدريس العلوم قائم على التكامل بين البنائية والتعلم المستند إلى الدماغ في التحصيل وتنمية عادات العقل ومهارات ما وراء المعرفة لدى طلاب الصف السادس الابتدائي " .

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
09:25 PM

"الحفاشي" يحصل على الدكتوراه فى التربية بتقدير ممتاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
2
935

حصل الدكتور موفق بن علي الحفاشي على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية من كلية التربية بجامعة الملك خالد بأبها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى .

 وجاءت رسالته تحت عنوان  : " فعالية أنموذج مقترح لتدريس العلوم قائم على التكامل بين البنائية والتعلم المستند إلى الدماغ في التحصيل وتنمية عادات العقل ومهارات ما وراء المعرفة لدى طلاب الصف السادس الابتدائي " .

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