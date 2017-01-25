الحكومة اليمنية تشيد بانتصارات الجيش الوطني مسنودًا بطيران "التحالف" في المخا

أشادت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، بالانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودَيْن بطيران التحالف العربي في مدينة وميناء المخا.



ورفع مجلس الوزراء اليمني تهانيه إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وأبناء الشعب اليمني كافة، الذي يمضي بعزيمة وثبات نحو بناء الدولة الاتحادية، التي تضمن تحقيق العدالة والمساواة والتنمية.



وقال رئيس الوزراء: إننا نفخر بالانتصارات العسكرية التي تحققت في مدينة وميناء المخا؛ الأمر الذي مكّن الشرعية من إحكام السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي.



