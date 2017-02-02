الحكومة اليمنية: تنفيذ مرجعيات السلام ‏هو الطريق لإنهاء الحرب

أكدت أن الجيش والمقاومة الشعبية سيدحران المليشيا الانقلابية

جددت الحكومة اليمنية تمسّكها بالمرجعيات المتوافق ‏عليها، لإنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني ‏عبدالعزيز جباري، خلال لقاء مع قيادات السلطة ‏المحلية والمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء: "تنفيذ ‏المرجعيات الدولية والوطنية والإقليمية هو الطريق ‏لتحقيق السلام وإنهاء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي ‏وصالح الانقلابية على الشعب اليمني".‏

وأضاف: "السلام لن يعم البلاد ‏إلا بعد استعادة الدولة بكامل مؤسساتها من يد المليشيا ‏الانقلابية".

وأردف: "الجيش الوطني، ومِن خلفه ‏الشعب اليمني، وبدعم من التحالف العربي سيدحر ‏المليشيا، وستعود الدولة ومؤسساتها إلى الحكومة ‏الشرعية، وتبسط سلطاتها على كل شبر في الوطن من ‏أقصاه إلى أقصاه".‏

وأكد نائب رئيس الوزراء أن قوات الجيش والمقاومة، ‏تمكنت من تحرير أغلب مناطق مديرية نهم البوابة ‏الشرقية للعاصمة صنعاء.‏