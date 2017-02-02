الحكومة اليمنية: تنفيذ مرجعيات السلام هو الطريق لإنهاء الحرب
أكدت أن الجيش والمقاومة الشعبية سيدحران المليشيا الانقلابية
جددت الحكومة اليمنية تمسّكها بالمرجعيات المتوافق عليها، لإنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني عبدالعزيز جباري، خلال لقاء مع قيادات السلطة المحلية والمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء: "تنفيذ المرجعيات الدولية والوطنية والإقليمية هو الطريق لتحقيق السلام وإنهاء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الشعب اليمني".
وأضاف: "السلام لن يعم البلاد إلا بعد استعادة الدولة بكامل مؤسساتها من يد المليشيا الانقلابية".
وأردف: "الجيش الوطني، ومِن خلفه الشعب اليمني، وبدعم من التحالف العربي سيدحر المليشيا، وستعود الدولة ومؤسساتها إلى الحكومة الشرعية، وتبسط سلطاتها على كل شبر في الوطن من أقصاه إلى أقصاه".
وأكد نائب رئيس الوزراء أن قوات الجيش والمقاومة، تمكنت من تحرير أغلب مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.
الحكومة اليمنية: تنفيذ مرجعيات السلام هو الطريق لإنهاء الحرب
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2017-02-02
جددت الحكومة اليمنية تمسّكها بالمرجعيات المتوافق عليها، لإنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني عبدالعزيز جباري، خلال لقاء مع قيادات السلطة المحلية والمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء: "تنفيذ المرجعيات الدولية والوطنية والإقليمية هو الطريق لتحقيق السلام وإنهاء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الشعب اليمني".
وأضاف: "السلام لن يعم البلاد إلا بعد استعادة الدولة بكامل مؤسساتها من يد المليشيا الانقلابية".
وأردف: "الجيش الوطني، ومِن خلفه الشعب اليمني، وبدعم من التحالف العربي سيدحر المليشيا، وستعود الدولة ومؤسساتها إلى الحكومة الشرعية، وتبسط سلطاتها على كل شبر في الوطن من أقصاه إلى أقصاه".
وأكد نائب رئيس الوزراء أن قوات الجيش والمقاومة، تمكنت من تحرير أغلب مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.
02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
01:15 PM
أكدت أن الجيش والمقاومة الشعبية سيدحران المليشيا الانقلابية
الحكومة اليمنية: تنفيذ مرجعيات السلام هو الطريق لإنهاء الحرب
جددت الحكومة اليمنية تمسّكها بالمرجعيات المتوافق عليها، لإنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني عبدالعزيز جباري، خلال لقاء مع قيادات السلطة المحلية والمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء: "تنفيذ المرجعيات الدولية والوطنية والإقليمية هو الطريق لتحقيق السلام وإنهاء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الشعب اليمني".
وأضاف: "السلام لن يعم البلاد إلا بعد استعادة الدولة بكامل مؤسساتها من يد المليشيا الانقلابية".
وأردف: "الجيش الوطني، ومِن خلفه الشعب اليمني، وبدعم من التحالف العربي سيدحر المليشيا، وستعود الدولة ومؤسساتها إلى الحكومة الشرعية، وتبسط سلطاتها على كل شبر في الوطن من أقصاه إلى أقصاه".
وأكد نائب رئيس الوزراء أن قوات الجيش والمقاومة، تمكنت من تحرير أغلب مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.