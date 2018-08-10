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الحكومة اليمنية: ماضون بمساندة التحالف العربي في التصدي للإرهاب

شددت على المسؤولية التشاركية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

أكدت الحكومة اليمنية، في اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مُضِيّها بمساندة التحالف العربي في مواجهة الإرهاب واستئصاله من جذوره.

واستمع المجتمعون إلى تقرير من وزارة الداخلية بشأن الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطةً عسكريةً في محافظة أبين (جنوب البلاد)؛ مؤكداً أن ما أسماها العملية الإرهابية الجبانة تم التصدي لها وإفشالها".

وشددت الحكومة على المسؤولية التشاركية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز، ويشكل خطورة على الأمن والاستقرار العالمي.

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الحكومة اليمنية: ماضون بمساندة التحالف العربي في التصدي للإرهاب
سبق

أكدت الحكومة اليمنية، في اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مُضِيّها بمساندة التحالف العربي في مواجهة الإرهاب واستئصاله من جذوره.

واستمع المجتمعون إلى تقرير من وزارة الداخلية بشأن الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطةً عسكريةً في محافظة أبين (جنوب البلاد)؛ مؤكداً أن ما أسماها العملية الإرهابية الجبانة تم التصدي لها وإفشالها".

وشددت الحكومة على المسؤولية التشاركية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز، ويشكل خطورة على الأمن والاستقرار العالمي.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
08:34 AM

الحكومة اليمنية: ماضون بمساندة التحالف العربي في التصدي للإرهاب

شددت على المسؤولية التشاركية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - عدن
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أكدت الحكومة اليمنية، في اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مُضِيّها بمساندة التحالف العربي في مواجهة الإرهاب واستئصاله من جذوره.

واستمع المجتمعون إلى تقرير من وزارة الداخلية بشأن الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطةً عسكريةً في محافظة أبين (جنوب البلاد)؛ مؤكداً أن ما أسماها العملية الإرهابية الجبانة تم التصدي لها وإفشالها".

وشددت الحكومة على المسؤولية التشاركية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز، ويشكل خطورة على الأمن والاستقرار العالمي.

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