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الحملة السعودية تستمر في تزويد الأشقاء السوريين بالمياه النقية في تركيا

من خلال العمل على تجهيز 5 محطات للتنقية على الشريط الحدودي

يواصل مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا تقديم مياه الشرب الصحية من خلال العمل على تجهيز 5 محطات لتنقية المياه يستفيد منها الأشقاء النازحون السوريون على الشريط الحدودي السوري المحاذي للجمهورية التركية واصلة إلى الأسبوع الخامس والأربعين منذ بداية العمل بهذا المشروع.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة؛ أن مشروع "شقيقي اشرب نقياً" يستهدف إنتاج 20 متراً مكعباً من المياه النقية في الساعة موزعة على عديد من مخيمات الشريط الحدودي للشمال السوري؛ ليستفيد منها ما لا يقل عن 45 ألف شقيق سوري بمعدل 2.6 لتر لكل فرد يومياً.

من جانبه، أشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، إلى أن الحملة عملت على تجهيز الجزء الأكبر من محطات تنقية المياه المعتمدة وإدخالها للجانب السوري مع تركيا لما لمسته من حاجة ماسة إلى مثل هذه المشاريع الإغاثية الضرورية التي لا يستطيع النازح السوري الاستغناء عنها ولا يزال العمل جارياً لاستكمال تجهيز الدفعة الثالثة منها التي سيكون لها - بإذن الله - الأثر الإيجابي الكبير على أشقائنا النازحين هناك.

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الحملة السعودية تستمر في تزويد الأشقاء السوريين بالمياه النقية في تركيا
سبق

يواصل مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا تقديم مياه الشرب الصحية من خلال العمل على تجهيز 5 محطات لتنقية المياه يستفيد منها الأشقاء النازحون السوريون على الشريط الحدودي السوري المحاذي للجمهورية التركية واصلة إلى الأسبوع الخامس والأربعين منذ بداية العمل بهذا المشروع.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة؛ أن مشروع "شقيقي اشرب نقياً" يستهدف إنتاج 20 متراً مكعباً من المياه النقية في الساعة موزعة على عديد من مخيمات الشريط الحدودي للشمال السوري؛ ليستفيد منها ما لا يقل عن 45 ألف شقيق سوري بمعدل 2.6 لتر لكل فرد يومياً.

من جانبه، أشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، إلى أن الحملة عملت على تجهيز الجزء الأكبر من محطات تنقية المياه المعتمدة وإدخالها للجانب السوري مع تركيا لما لمسته من حاجة ماسة إلى مثل هذه المشاريع الإغاثية الضرورية التي لا يستطيع النازح السوري الاستغناء عنها ولا يزال العمل جارياً لاستكمال تجهيز الدفعة الثالثة منها التي سيكون لها - بإذن الله - الأثر الإيجابي الكبير على أشقائنا النازحين هناك.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
11:37 AM

الحملة السعودية تستمر في تزويد الأشقاء السوريين بالمياه النقية في تركيا

من خلال العمل على تجهيز 5 محطات للتنقية على الشريط الحدودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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يواصل مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا تقديم مياه الشرب الصحية من خلال العمل على تجهيز 5 محطات لتنقية المياه يستفيد منها الأشقاء النازحون السوريون على الشريط الحدودي السوري المحاذي للجمهورية التركية واصلة إلى الأسبوع الخامس والأربعين منذ بداية العمل بهذا المشروع.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة؛ أن مشروع "شقيقي اشرب نقياً" يستهدف إنتاج 20 متراً مكعباً من المياه النقية في الساعة موزعة على عديد من مخيمات الشريط الحدودي للشمال السوري؛ ليستفيد منها ما لا يقل عن 45 ألف شقيق سوري بمعدل 2.6 لتر لكل فرد يومياً.

من جانبه، أشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، إلى أن الحملة عملت على تجهيز الجزء الأكبر من محطات تنقية المياه المعتمدة وإدخالها للجانب السوري مع تركيا لما لمسته من حاجة ماسة إلى مثل هذه المشاريع الإغاثية الضرورية التي لا يستطيع النازح السوري الاستغناء عنها ولا يزال العمل جارياً لاستكمال تجهيز الدفعة الثالثة منها التي سيكون لها - بإذن الله - الأثر الإيجابي الكبير على أشقائنا النازحين هناك.

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